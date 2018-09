¿Sabe usted que...?

-que la llegada de septiembre no aventura ninguna mejora en la situación de este enfermo en estado crítico? -que el plan de la Xunta de Galicia para salvar la entidad cameral ha hecho aguas, y las cosas cada vez pintan peor? -que mientras unos y otros se lavan las manos, los trabajadores ya suman quince meses sin cobrar?

-Que esta grúa de enormes dimensiones dejó estupefactos a los viandantes de la calle Paseo? -que colapsó por unos minutos el paso, ya que ocupaba prácticamente todo el ancho de este vial urbano? -que más de uno, mirando hacia arriba, casi se golpea con el retrovisor del camión sobre el que se asentaba esta descomunal grúa? -que se libraron por los bigotes de una gamba?

-Que el cambio a césped artificial en el campo de fútbol de Seixalbo no será posible a corto plazo? -que la intención del Consello Municipal de Deportes de realizar la obra se ha topado con la burocracia? -que la cesión de los terrenos por la comunidad de montes llevaría no menos de nueve meses? -que así no daría tiempo a ejecutar los fondos de la actuación en 2019, como dice la normativa?