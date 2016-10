¿Sabe usted...

-Que hay ocasiones que merecen un selfie? -que ahí tienen uno muy plural? -que el autor de la foto es Abel Fraga, convicto pepero, y que a la derecha está un no menos convicto socialista como Julio Álvarez, y por el flanco nacionalista Noa Presas y Ana Pontón (BNG) y Xosé Carballido (ex BNG)? -que todos coicidieron en el plató de Telemiño? -que la rivalidad no tiene nada que ver con la camaradería?

-Que la artista más internacional de Ourense va a ser entrevistada por el Gato con Botas? -que esa artista es la gaiteira Cristina Pato y que el Gato con botas es Manuel Manquiña? que seica Manqui va a venir a la "Terra da chispa", que no a la "Gran Manzana", donde Pato reside actualmente? -que seguro que la gaiteira le va a cocinar un octopus at the party (pulpo á feira)?

-Que la reciente remodelación del gobierno local de Ourense provocará cambios en la organización de las juntas de área que se celebran cada martes? -que una de las modificaciones será de la englobar en una misma sesión Facenda con Turismo y Termalismo? -que los grupos de la oposición aguardan la confirmación definitiva para repartir también sus concejales y organizarse?