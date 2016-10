¿Sabe usted...

-Que no... que no faltó la representación del grupo municipal socialista en los actos de la festividad del día del Pilar, patrona de la Guardia Civil? -que en lugar discreto estuvieron presentes en los actos las concejalas Juana Ageitos -que es una habitual de este tipo de actos- y Concepción García? -que no se perdieron detalle ni de la misa ni de la entrega de condecoraciones? Que quede constancia.

-Que no estuvo en el Pilar de Ourense, pero porque estaba en el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices? -que así lo atestigua la foto de la espera para el tradicional saludo a Sus Majestades los Reyes de España?

-Que para el subdelegado de Defensa en Ourense, Ramón Rey Vich, fue la del miércoles la última festividad del Pilar a la que asistirá como autoridad, puesto que deja el cargo en breves fechas? -que sin duda a eso se deben esas sonrisas de sus compañeros durante la misa solemne, entre ellos el teniente coronel de la Guardia Civil, Manuel Javier Novo Colldefors? -que eso sí, se le verá en algún que otro evento hasta la segunda quincena de diciembre?