Sabe usted que...?

-Por qué Barquero no recogerá hoy el premio a la trayectoria deportiva que hoy concede el Servicio de Deportes del Campus de Ourense? Porque aunque en el Campus dictaminaron que su labor en pro de la divulgación del rugby es ingente, sobradamente conocida y merecedora de reconocimiento, alguien en Vigo consideró in extremis que no era políticamente opotuno dárselo a él. ¡Manda güevos!

-Que el colorido y lucerío navideño ya aterrizó en Ourense? -que el centro comercial Ponte Vella da por inaugurada oficialmente la campaña navideña en la ciudad con la decoración pensada para la ocasión? -que los típicos productos navideños ya están disponibles en el lugar? -que la Navidad cada vez empieza antes?

-Que hay que ver el revuelo que provocó este objeto tirado en el río Barbaña a su paso por la pasarela de Os Remedios? -que seica hubo quien dijo que se trataba de una escultura en madera de un santo? -que hay incluso quien dijo distinguir la cabeza? -que hasta allí se dirigió la Policía Local para descubrir que, a fin de cuentas, se trataba de... una bombona tirada en el cauce?