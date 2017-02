¿Sabe usted...

-Que el alcalde de Xinzo no estuvo en la junta de seguridad? -que seica hace tiempo que Antonio Pérez no acude y manda al segundo de abordo, Manuel López Castro? -que disque al mandatario local del PP no le apetece mucho encontrarse con otros mandamases? -que la situación está tensa desde el affaire de las contrataciones que lo sentarán en el banquillo?

-Que Josefa Álvarez Rodríguez estuvo pletórica para el vídeo de su 111 cumpleaños? -que tanto cantó durante la víspera que quedó sen folgos para el gran día? -que en la fiesta del cumple estaba algo cansada? -que son muchos años a cuestas? -que, aun con todo, los invitados pudieron verla en plena acción gracias al vídeo que se proyectó en la residencia?

-Que políticos y expolíticos transitarán en los próximos meses por los juzgados de la city? -que el primero en hacerlo será el exalcalde Paco Rodríguez la próxima semana? -que declarará, por primera vez, como imputado por la gestión económica del servicio de ayuda a domicilio en la etapa socialista, una causa que se abrió allá por el 2012? -que la demora en la instrucción es clamorosa?