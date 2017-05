¿Sabe usted...

- Que el vídeo de La Región sobre la discusión de tráfico del pasado martes en el cruce de la calle Cardenal Quevedo con la avenida de la Habana lo está petando en la red? -que la pelea es ya tendencia en YouTube? -que, además, el vídeo de capta la disputa en plena vía pública está siendo uno de los más compartidos y comentados entre los usuarios de este servicio en línea?

-Que no hay otra cosa de la que hablar en la provincia que del cartel que anuncia

la Semana Verde de Silleda? -que disque le falta chispa y no anima a asistir a esta feria internacional, que se celebrará del 8 al 11 de junio? -que, además, este escueto diseño que se limita a letras en color azul sobre fondo blanco no es el adecuado para conmemorar el 40 aniversario de esta cita?

-Que empieza la cuentaatrás para las Festas de Ourense? -que hoy el Concello presenta la programación, que promete no dejar indiferente a los más festeiros? -que no es para menos porque, entre las novedades, un grupo alternativo que está teniendo gran tirón a nivel nacional

ofrecerá un concierto?-que la música en directo también será la protagonista en las plazas de la city?