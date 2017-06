¿Sabe usted...

-Que el rués José Julio Fernández será uno de los protagonistas de la Feira do Libro de Ourense? -que el que fuera Valedor do Pobo hasta el 2015 estará mañana en la rúa do Paseo? -que acaba de publicar su segunda obra dirigida al público infantil y juvenil? -que cualquiera podrá acercarse para que le dedique un ejemplar? -que el libro es un canto al medio ambiente?

-Que disque una plaga de cucarachas ronda los sótanos de la casa consistorial de la city? -que algunos concejales de la oposición alertaron al grupo de gobierno en una reciente junta de área de problemas en sus oficinas? -que urgieron medidas para que la cosa no vaya a más? -que el edil de Servizos Xerais prometió ponerse rápido al tema para evitar que cunda el pánico?

-Que la solidaridad ourensana no tiene fecha? -que no se circunscribe a las fechas habituales de Navidad o campañas puntuales como la gran recogida? -que así quedaba demostrado esta semana en la sede de la oficina central de una compañía de seguros, donde se hizo entrega de un importante lote de productos al Banco de Alimentos de Ourense? -que muchos ourensanos lo agradecerán?