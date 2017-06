¿Sabe usted...

-Que para promover las adopciones de los animales sin hogar, como buscaba la campaña celebrada ayer, dos ediles del gobierno de la city dejaron claro su compromiso? -que Ana Morenza y Sofía Godoy subieron a las redes sociales sendos vídeos con sus gatos? -que la responsable de Facenda confesó su amor a primera vista con su actual mascota? -que muchos deberían tomar ejemplo?

-Que los representantes vecinales que acuden a las juntas de área del Concello de Ourense han tenido que sellar un pacto de silencio para estar ahí? -que su presencia no ha sentado bien a parte de la oposición? -que así se lo hicieron saber esta semana Armando Ojea (DO) y Carmen Dacosta (PSOE) a los ediles del grupo de gobierno? -que seica algunos temen que se escape información sensible sobre su labor fiscalizadora?

-Que en las próximas semanas se espera un aluvión de maquinaria y obreros en los barrios de la city? -que el millonario plan de inversiones aprobado por PP y PSOE hace más de medio año seica empieza a carburar? -que el edil responsable de ejecutarlo, José Araújo, ha desvelado recientemente a la oposición que muchas de las actuaciones están ya en la casilla de salida?