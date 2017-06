¿Sabe usted...

-Que las empresas ourensanas hace ya tiempo que perdieron el miedo a exportar? -que alguna, como Cuevas y Cía, del grupo Cuevas, lo lleva haciendo desde la década de los 40? -que su célebre marron glacé se vende ya en 32 países? -que el reto este año va a ser ganar el mercado de Perú? que su gerente, Mayte González, ha puesto empeño en ello y hay pocas dudas de que lo conseguirá?

-Que las chicas del polémico toples en Oira siguen recibiendo comentarios en Facebook y dividiendo a la ciudad ourensana? -que tienen todo bien atado para una reivindicación de pechos desnudos y disque hay hombres que también protestarán?-que tendrá lugar este domingo a las 17.00 horas en las piscinas ourensanas?-que, seguramente, la van a liar muy parda?

-Que los taxistas ourensanos están volcados en la actualidad en no perder más mercado del que ya perdieron con la crisis? -que por ello el colectivo que preside Francisco Javier Álvarez acordó por unanimidad no subir las tarifas este año por cuarto ejercicio consecutivo? -que hasta el Concello se lo autorizó y ellos aplicaron el refrán de virgencita, virgencita que me quede como estoy?