-Que el sábado por la noche triunfó en la city una de las orquestas más conocidas del panorama musical gallego? -que seica la Olympus congregó a miles de personas en Progreso hasta las cuatro de la madrugada? -que los componentes de la orquesta hasta se hicieron un selfie con el público para dar las gracias por el trato brindado durante las tres horas de actuación?

-Que el Alvia entre Lugo y Madrid con salida de la capital lucense a las 11,10 horas y llegada a la capital de España a las 17,56 sufrió un percance imprevisto en la estación de Ourense? -que seica el maquinista llegó con 40 minutos de retraso, por causas desconocidas? -que cierto es que después quemó etapas y llegó a destino tan sólo 10 minutos más tarde de lo previsto?

-Quien no quiso perderse el último programa de la temporada de Land Rover en la TVG? -que no era otra que la presidenta de la Asociación para la Prevención y la Educación Social (APES), Raquel Crespo? -que así de sonriente esperaba su turno de entrada con unas amigas? -que afirma que no fue por Julio Iglesias ni por Roberto Vilar, sino "por ver los entresijos del programa"?