¿Sabe usted...

-Que basta con fijarse para darse cuenta? -que seica uno de los mupis de la ciudad, el de Parque San Lázaro, lleva una semana que nos da sólo la hora? que no señores, que ya no da el tiempo? -que ahora cómo les vamos a explicar a los turistas que ya no pueden hacerse la típica foto de los 40 grados a la sombra, y más, que casi todos se llevaban de la ciudad con ese termómetro en concreto?

-Que Cartelle vivió el pasado jueves una intensa y muy televisiva jornada? -que por allí pasaron los chicos del equipo del programa Grandes Lugares? -que visitaron a un zapatero tradicional, un herrador, un joven campanero, la hípica y sus alumnos y, por supuesto, el alcalde, Jaime Sousa, que posó al final del rodaje así de feliz y contento con parte del equipo televisivo?

-Que la cantautora Marem Ladson, recién proclamada vencedora del concurso de bandas emergentes del Dcode 2017, fue la encargada de inaugurar el sábado el segundo escenario del festival que se desarrolló el fin de semana en la Ciudad Universitaria de Madrid? -que es una de las jóvenes promesas por las que apuesta este festival y no defraudó a su público? -que en nada grabará su primer álbum?