¿Sabe usted...

-Que Ourense se ha quedado a un paso de tener representación en la edición número 18 de Gran Hermano?

-Que Javier Bolaños estuvo en la rampa de entrada pero al final se quedó con las ganas? -Que la presente tiene que ser la bomba ya que la anuncian como GH Revolution? -Que el ourensano también lo intentó sin éxito en el programa Masterchef?

-Que el catering de los cursos de Termatalia no tiene nada que envidiar a los más glamourosos? -que no

faltaba de nada en la Cámara de Comercio? -que a eso del mediodía los asistentes vaciaron las existencias en un visto y no visto? -que incluso para días venideros se solucionará el problema para aquellos que son celíacos como Ana, la azafata del evento?

-Que la asociación de vecinos de Santa Teresita de O Vinteún no da abasto? -que antes de la esperada feria del 21 de octubre tiene programada para el 7 la decimocuarta edición de un encuentro coral internacional? -que participarán además de ourensanos músicos de Vigo y A Coruña? -que la fiesta será en el auditorio del colegio Divino Maestro?