¿Sabe usted...

-A qué alcalde de la provincia le trae sin cuidado el 1-O pero tiene sudores fríos cuando piensa en lo que se le viene encima el 2-O? Al de Xinzo, of course. -que por si no fuera bastante, ahora anda metido en oscuras maniobras de ruinoso recorrido? -que si no ha aprendido aquello de no morder la mano de quien le da de comer? -que al alcalde Pérez, antes conocido por O Chavelleiro, ahora le dicen El Desagradecido?

-Que la agenda del alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, era ayer de lo más completa? -que a ello se unió el hecho de que debía acudir a la boda de la hija de una prima "que es como una hermana", decía en la celebración del Centro El Carmen? -que con tanto frenesí, a la poeta Chus Pato tuvo que saludarla en los exteriores del Otero Pedrayo? -que la boda fue en la capilla del Portal en Ribadavia?

-Que el presidente honorario de la Fundación San Rosendo, Benigno Moure, estaba ayer de cumpleaños? -que cumplía 85 primaveras? -que además tenía algo más que celebrar, ya que se hacía entrega de las becas que llevan su nombre y que ayudarán a la formación de trabajadores de la Fundación y sus hijos, una forma más de ayudar a la provincia?