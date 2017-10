¿Sabe usted...

-Que el beato celanovense Faustino Míguez, que el próximo día 15 de octubre será canonizado, no es el único nombre destacado de la saga familiar? -que hay otro igualmente prestigioso, aunque en este caso ligado a la creación literaria y el mundo de la cultura? -que no es otro que el poeta de Celanova, Celso Emilio Ferreiro, que era sobrino-nieto del futuro santo?

-Que esto de la guerra de banderas está dando de sí? -que cómo será la cosa que así lucía ayer un balcón de una vivienda en plena calle Progreso? -que la gente, como no, paraba a mirar y no es para menos? -que esa casa parece la Commonwealth? -que si no miren ustedes? -las banderas de Galicia, España, Jamaica, Argentina...? -que es posible que hubiera más y el balcón quedase pequeño?

-Que los vecinos de Reza tienen algo que decir al alcalde de la city, Jesús Vázquez? -que lo invitan a que se deje caer por el parque biosaludable del barrio? -que la maleza empieza a comerse los aparatos para hacer gimnasia? -que el mensaje que tienen es claro? -que no dudan en reivindicar que "el rural también es Ourense"? -que ahora que apremia el buen tiempo urgen la limpieza?