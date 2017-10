¿Sabe usted...

-Que la cartelería ilegal es un problema extendido en la city? - que no todos, ni mucho menos, lo hacen de mala fe? -que en la presentación de la "Feira do 21" el alcalde les recordó que los carteles hay que colocarlos en los lugares adecuados, y no al buen tuntún? -que uno de los vecinos, en cuanto lo oyó hablar, marchó a fume de carozo a recoger algunos de los ya había distribuido?

-Que algunos colectivos de la city andan con la mosca detrás de la oreja? -que seica no les convocan a la Mesa de la Movilidad desde hace más de un mes? - que pese a que al principio se convocaban las reuniones cada 15 días, ahora dicen que el ritmo se ha frenado? -que la cosa va a un ritmo que no es el que les gustaría? - que alguno ya tiene previsto reivindicar públicamente que se acelere el proceso?

-Que en Ourense ya están apuntándose los voluntarios para la Gran Recogida del Banco de Alimentos? -que la solidaridad de los ourensanos con esta iniciativa es proverbial y nadie duda de que en cuanto se ponga en marcha la respuesta será masiva? -que la cita es los próximos días 1 y 2 de diciembre y el objetivo para toda España son los 22 millones de kilos recogidos en 2016?