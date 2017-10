¿Sabe usted...

-Que la Asociación de Periodistas de Galicia organiza este sábado en la ciudad un homenaje a Luis López Salgado “Pitis"? -que el periodista, recientemente fallecido, es un histórico de la histórica La Región Internacional? -que, además de su gran labor profesional, Pitis era de los que hacía amigos allá donde fuese con su bonhomía? -que la cita será en el Parque Ribeiriño al mediodía?

-Que esto del referéndum está causando furor? -que si no que se lo digan a los clientes del bar Tropik que se encontraron el 9-O con esta urna? -que en ella se podía leer "Estrella de Galicia con pimientos de Padrón, SÍ ou NON"? -que con presentar el DNI o el bonobús valía para votar? -que todavía no se sabe el resultado, pero el presi de la mesa saldrá... en cualquier momento?

-Que en el concello de Toén también quiere presumir -y con razón- de tener el banco con las vistas más bonitas del mundo? -que está en Puga y desde ese alto se divisa una panorámica del municipio realmente espectacular? -que por si faltaba algo, el artista Camilo Dasilva aportó su granito de arena poniéndole color al privilegiado banco? -que ayer mismo quedaba listo para sentarse en él?