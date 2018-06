¿Sabe usted...

-Que Allariz se despide este fin de semana de su Festa do Boi? -que La Región estará ahí para contarlo, y también para mos trarlo? -que as always, uno de los clímax estará en las carreras? -que para todos los que no puedan ir a verlas in situ, ahí estará www.laregion.es para retransmitirlas en streaming? -que, apunten con papel y boli, los directos serán hoy a las 20,30 horas y mañana a las 21?

-Que soplan vientos de mudanza, cada vez más cercanos, en el Hotel San Martín? -que la cadena Barceló se prepara para desembarcar en el establecimiento más pronto que tarde? -que la propiedad ya no oculta su contrato de gestión con la cadena? -que, además, Barceló está haciendo movimientos "operativos" en materia de personal? -que, por otra parte, todo va según lo previsto?

-Que en Pereiro de Aguiar y Ourense se preparan para el fuego? Homenón! -que un simulacro de nivel 2 entre Velle y Sabadelle, con llamas reales, puso a prueba los tiempos de respuesta de los medios de extinción de Medio Rural y el Concello, además de los bomberos de la ciudad Ourense? -que los vecinos sabía que era un fuego de pega para que no cundiera la alarma?