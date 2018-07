¿Sabe usted...

-Que el triunfito Cepeda ya es "disco de oro"? -que ha conseguido un hito con su primer trabajo, titulado "Principios"? -que prueba de que lo está petando es que el álbum solo lleva dos semanas en el mercado? -que nada menos que 20.000 copias ha colocado el chaval? -que los zascas de los fans contra los haters no se han hecho esperar? -que muchos no daban un duro por él?

-Que seica Compromiso por Galicia anda de tour muy productivo por las ciudades gallegas? -que el partido busca perfiles, explican, "moi interesantes" para asaltar las alcaldías en las próximas municipales? -que a ver a quién fichan? -que los nacionalistas deslizan que en dos urbes "norteñas" tienen preparadas candidaturas top? -que a ver quién es el cabeza de lista en nuestra city?

-Que el Puente Nuevo no llega a la resaca? -que la party de homenaje a sus cien años no acaba para La Región? -que la próxima actividad para los ourensanos es una milla urbana nocturna que se celebrará mañana? -que hay que estar atentos al periódico por posibles sorpresas para los inscritos? -que si no estás apuntado todavía estás a tiempo? ¡A correr!