¿Sabe usted que...

-Que los fans de Los Suaves están de enhorabuena? -que el libro de las letras de Yosi está en el horno, listo para petarlo en las librerías? -que of course no faltarán canciones míticas como "Dolores se llamaba Lola" o "No puedo dejar el rock"? -que la previsión es que antes de final de año ya estará listo? -que se convertirá en un objeto indispensable de todo amante de Los Suaves que se precie?

-Que el lío parece asegurado en las dos nuevas calles peatonales de la city? -que menudo guirigay se monta un día sí y otro también en este tramo de Cardenal Quevedo y Xoaquín Lorenzo? -que las multas en estos días por aparcar mal van camino de récord? -que los conductores multados se quejan por la nula presencia de carteles informando de la nueva situación? -que el tema asciende a 200 eurazos?

-Que el Concello trabaja para que Coral De Ruada tenga una plaza o calle en la ciudad a su nombre? -que la formación celebra este año su centenario? -que tras el acuerdo plenario, ahora es el momento del apoyo ciudadano? -que por eso piden la colaboración vecinal? -que solo hay que rellenar un formulario y enviárselo? -que merece la pena devolverles algo de lo que han dado a Ourense?