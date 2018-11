¿Sabe usted...

-Que una vez conseguidos los fondos para adquirir un edificio en la confluencia de la avenida de As Caldas con Basilio Álvarez, el Concello no quiere quedarse ahí? -que tiene abiertas varias negociaciones con propietarios de los inmuebles colindantes? -que el tema no está resultando sencillo? -que algunos piden una expropiación? -que el estado de esa zona obliga a actuar con diligencia?

-Que todavía no está claro el uso que el Concello de la city pretende darle a la antigua cafetería La Central? -que tras finiquitarse la concesión, el establecimiento permanece cerrado, como otros del mismo estilo? -que hay un estudio en marcha para ver qué posibles usos puede tener el espacio? -que lo bueno sería que no pasara lo mismo que en Outariz o el Parque Miño... ni allí tampoco?

-Que el ex presidente de Ecuador, Gustavo Noboa Bejarano, con orígenes en Maceda, encontró por fin al periodista que buscaba desde hace años? -que Jaime Noguerol y el político ya se han carteado vía e-mail recordando su visita a Galicia hace unos cuantos años? -que seica el ecuatoriano volverá por tierras ourensanas muy, muy pronto? -que lo contaremos en La Región?