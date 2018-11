¿Sabe usted...

-Que Rodolfo Prada Chamochín fue un firme impulsor de la RAG? -que seica en 1919 envió 50.000 de las antiguas pesetas desde Argentina para ayudar a la creación del organismo colegiado que vela por la lingua? -que por esta y otras muchas razones, aquellos que conocen estos intríngulis echaron en falta en el acto de homenaje de hace unos días en Os Peares a los mandamais de la Academia?

-Que el Viernes Negro tiene defensores pero también detractores? -que en el pequeño comercio de la city se está argallando una campaña para no sumarse al día de descuentos previo a las compras navideñas? -que en algún comercio no dudan en explicitar por qué no apoyan el Black Friday? -que buscan agradar a un público fiel, que lo tiene claro y no se deja seducir por cantos de sirena?

-Que la plataforma vecinal de O Posío, que defiende el adecentamiento del recinto, tendrá por fin hueco en la agenda del alcalde? -que disque hoy Jesús Vázquez los recibirá tras meses de espera? -que los ánimos están algo más apaciguados de cara a la cita, pero los vecinos quieren que se les escuche? -que el Posío es uno de los espacios más valorados por autóctonos y visitantes?