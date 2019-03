¿Sabe usted...

-Que conocer la historia completa de la primera víctima ourensana de violencia de género no será la única sorpresa del documental de Marcos Pardo? -que seica el músico y ahora guionista también está detrás de la biografía del novio de esta mujer, asesinada en 1891? -que promete que muy, muy pronto habrá noticias sobre este hombre? -que en cuanto el relato está completo?

-Que disque Ourense y alrededores está de moda en las despedidas de soltero o soltera? -que en los paquetes de los foráneos que escogen la provincia, los recorridos por la Ribeira Sacra y los baños termales no suelen faltar? -que el común denominador del tour es que todos acaban de fiesta en la city?- que la fama de la noche ourensana se extiende más allá de O Padornelo?

-Que los productos del mercado do Xurés empiezan a pegar fuerte no sólo en su entorno más cercano? -que recientemente pusieron en marcha una pequeña planta de procesado de productos elaborados en esta zona de la provincia de Ourense? -que entre sus clientes más recientes les ha surgido uno procedente, nada menos, que de París de la France? El made in Ourense cruza fronteras.