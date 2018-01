¿Cada cuánto tiempo debes lavarte el pelo?

Igualmente, hay otros errores que cometemos al cuidar nuestro cabello como pueden ser no aplicar ni acondicionador ni mascarilla. En este sentido, es importante que si no nos lavamos el cabello con frecuencia, dejar el acondicionador al menos 20 minutos, evitando tocar las raíces en la medida de lo posible. Destacar que el exceso de champú también puede deshidratar nuestra melena. Por esta razón, deberíamos utilizar una pequeña cantidad. Es decir, con el equivalente a una moneda de un euro sería ración más que suficiente.

Tendencias de moda para este 2018

Es cierto que cada vez que empieza un año nuevo a muchas de nosotras nos apetece tirar por la ventana nuestro armario actual. Para ello, la estilista María Uranga ha realizado aquí un listado con ideas para darle un aire diferente a nuestros estilismos. Ahora ya no hay necesidad de quedarnos en la banca rota: “He recurrido a prendas que la mayoría de mujeres tienen en su armario, y que bien conjuntadas se convertirán en perfectos ‘outfits. Por ejemplo, en enero un chaquetón de pelo, en febrero una prenda de pana, en marzo unas botas militares, en abril un blazer, etcétera”.

Por otro lado, si queremos ahorrar en peluquería, pero queremos tener en cuenta las tendencias que se van acercando en el mundo capilar; siempre podemos leer los consejos de coloración que nos ofrece Schwarzkopf para hacernos mechas en casa: “Las mechas pueden iluminar tu cabello literalmente. Lo primero es decidir si prefieres mechas casi imperceptibles, o toques de luz más anchos. Incluso, puedes aportar unos toques de luz a tu cabello solo en algunas zonas con un pincel de mechas”.

Por último, no olvides que la belleza natural parece que se está imponiendo en grandes mercados internacionales como el estadounidense: “Las marcas se están reinventando para intentarse ajustarse a lo últimos datos que muestran los estudios de opinión. Las consumidoras de menos de 35 años, o más conocidas como "millenials" describen la belleza como algo más natural. Incluso apreciando detalles que antes se hubiesen considerado defectos, como las estrías o unos dientes separados”. Por este motivo, no olvides de cultivar no sólo la belleza de tu exterior sino también de tu interior.