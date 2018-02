Carlos Méndez: "La vista no se gasta como se pensaba, lean todo lo que puedan"

El codirector del Centro de Ojos de A Coruña, Carlos Méndez, desmonta un mito al explicar que "la vista sí se gasta, pero no se gasta como se pensaba", por lo que aconseja a sus pacientes "leer y usar el ordenador todo lo que puedan".

El doctor Carlos Méndez (A Coruña, 1962) es médico, especialista en oftalmología, y trabaja en especial en el campo de la retina, para lo que ha organizado una jornada denominada "A ver si nos ponemos de acuerdo", con numerosos expertos llegados de todo el Estado.

La entidad que codirige, junto con el Instituto Alcon, han reunido en la ciudad herculina a diversos retinólogos, que han comentado las actuales controversias vinculados a enfermedades de la retina y también los tratamientos quirúrgicos de esas patologías, con sus diferentes abordajes de diagnósticos y terapéuticos.

"Lo que ocurre es que igual que hace unos años el 'boom' era la cirugía láser, ahora ese 'boom' está asociado con la retina, donde se ha avanzado muchísimo", revela en una entrevista con Efe.

En concreto, detalla que las enfermedades que "dejaban ciegos a pacientes hace años", ahora pueden llegar incluso, en los mejores casos, a no afectar a la visión.

"Antes, cuando te diagnosticaban de una patología tan frecuente como puede ser la degeneración macular asociada a la edad, la posibilidad de recuperación de visión era nula. Era muy probable tener ceguera. Ahora, mediante inyección intraocular de algunos fármacos, la podemos frenar e incluso curar"

"Hay que tener en cuenta -prosigue- que las enfermedades de retina tienen una incidencia enorme. Si todos llegamos a viejos, tendremos algún problema en la retina porque estas enfermedades muchas veces están vinculadas al envejecimiento o a otras patologías como la diabetes, que provocan degeneraciones maculares asociadas a la edad", añade.



Esta situación hace que llegada una edad o una situación de salud concreta, sea imprescindible un seguimiento continuo y preventivo, pues es fundamental encontrar a tiempo los problemas para poder revertirlos.

"Esto está frustrando al médico de la medicina pública porque no da a basto, con la cantidad de gente que hay, para hacer un seguimiento adecuado", continúa.

En la medicina privada, en cambio, sí es posible hacer ese seguimiento, aunque reconoce que los problemas llegan en las ocasiones en las que los pacientes "no pueden acceder a algunos métodos que son caros".

A nivel farmacológico los avances son muy importantes porque los productos aplicados cada vez duran "más tiempo en el ojo", mientras que en el ámbito del diagnóstico, se ha pasado de métodos "muy invasivos" o otros inocuos, incluso para detectar "patologías complejas".

Este oftalmólogo advierte que los principales factores de riesgo son la avanzada edad, la diabetes o la miopía previa, que puede derivar en mayores problemas.

Tranquiliza, no obstante, a todos los que no tienen "factores familiares hereditarios", pues no es necesario realizar tratamientos preventivos desde jóvenes, frente al mito de cuidar la vista y leer o estar ante pantallas el menor tiempo posible.

"La vista sí se gasta, pero no se gasta como se pensaba. Yo a mis pacientes les aconsejo leer y usar el ordenador todo lo que puedan. A nivel retiniano no hay nada demostrado", apunta.

Recomienda, sin embargo, que todas aquellas persona que utilizan habitualmente un ordenador u otro tipo de dispositivos, se sometan a una revisión cada dos años, con el fin de detectar a tiempo posibles problemas y prevenir su desarrollo.