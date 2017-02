Combinar inmunoterapia, quimio y radio, clave para avanzar en tumor cerebral

Combinar la inmunoterapia con quimioterapia y radioterapia (el tratamiento estándar de los tumores cerebrales en la actualidad), después de la cirugía, es el campo "más interesante" sobre el que se va a avanzar para hacer frente a uno de los cánceres más agresivos.



Así lo ha manifestado hoy el doctor Iván Márquez, del servicio de oncología médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que ha participado hoy en una jornada organizada por la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales (Asate), que se desarrolla en el Hospital Clínico San Carlos.



De momento, la utilización de la inmunoterapia en este tipo de tumores se encuentra en fase de investigación, por lo que, según ha subrayado el doctor Márquez, "no sabemos aun cuál es su papel" hasta que no se obtengan resultados de los ensayos clínicos que se están desarrollando.



Uno de ellos consiste en añadir al tratamiento estándar (quimio y radio) un fármaco inmunoterápico (nivolumab) y el ensayo se encuentra en fase 3, por lo que no se espera obtener resultados hasta dentro de año y medio o dos años, ha explicado este doctor.



Se trata de un ensayo internacional en el que también participan hospitales españoles, entre ellos, el Gregorio Marañón y el 12 de Octubre, ambos de Madrid.



Márquez ha explicado que se pensaba que el cerebro "no era un buen sitio para explorar la inmunoterapia", una creencia que está "empezando a caer".



Ello "nos anima a explorar si la inmunoterapia tiene beneficios para una enfermedad tan terrible como son los tumores cerebrales", ha dicho este doctor, quien ha insistido en que "ahora mismo estamos en una etapa absolutamente de investigación y exploración".



Precisamente por ello, se desconoce aún en qué tipos de tumores cerebrales podría funcionar la inmunoterapia, aunque las investigaciones se están llevando a cabo en el glioblastoma, el más frecuente primario en el adulto y el más agresivo.



"Las esperanzas podemos tenerlas pero la realidad nos la dan los resultados de los análisis clínicos", ha insistido.