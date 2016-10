El joven con leucemia que revolucionó las redes sociales ya tiene donante

El joven de 20 años de Marbella (Málaga) enfermo de leucemia que revolucionó las redes sociales desde el Hospital Regional de la capital con sus mensajes a favor de la donación de médula ósea, Pablo Ráez, ha encontrado un donante.



Después de haber sido dado de alta el pasado 21 de septiembre y de seguir compartiendo en las redes sociales sus mensajes a favor de la donación, este lunes ha sido él mismo quien ha informado en su cuenta de que tiene un donante, una noticia "tranquilizadora" pero que también le produce "miedo".



"Es curioso cómo esta noticia para todo el mundo puede ser tranquilizadora, emotiva o muchos sentimientos de felicidad por mí; sin embargo pocos pueden pensar en el miedo que puedo sentir yo", ha dicho, añadiendo que se abre ahora, de nuevo, un proceso "muy duro".



Raez ha compartido sus sensaciones, asegurando que ahora tendrá que volver a enfrentarse a "más quimios muy fuertes, a más medicamentos, a un aislamiento en las cámaras de trasplante". Todo ello, ha agregado, "con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo estaré ahí metido o cómo ira el trasplante o incluso si habrá un rechazo".



"Cuando digo que no temo a la muerte es cierto, pero sí le temo al sufrimiento que no depende de mí. Será lo que tenga que ser", ha incidido el joven malagueño, quien ha insistido en su mensaje "siempre fuerte" y en que "sólo queda luchar hasta el final, hasta que tu cuerpo no pueda más".



"NO ES PELIGROSO DONAR"



También ha tenido palabras para agradecer cómo se ha volcado "tanta gente anónima" y aquella que se ha hecho donante. En este sentido, a aquellos que aún no lo son les ha pedido que no tengan miedo: "no es peligroso donar, es peligroso recibir esa médula".



"No donáis por mí, donáis por vosotros, por un mundo más solidario, por vuestro hijos, por vuestros amigos...", ha dicho Ráez, al tiempo que ha recordado que saca fuerzas porque no teme a la muerte.



"No temo a la muerte y soy libre, de ahí me viene toda la fuerza. Cuando dejas de tener miedo eres libre. Sólo tengo ganas de vivir y ser feliz. Cada momento es tremendamente único", ha sostenido el joven.



Con la publicación de su carta `Siempre fuerte. Siempre`, en Facebook e Instagram, a mediados de agosto, la historia de Pablo Ráez se extendió por las redes sociales. De hecho, gracias a esa campaña de apoyo y concienciación los nuevos inscritos como donantes de médula ósea durante agosto en la provincia de Málaga aumentaron más de un mil por ciento con respecto al mes anterior, pasando de las 91 personas que acudieron a los centros a inscribirse en el registro en julio a los 1.002 nuevos inscritos en agosto.