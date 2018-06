La salud interna y externa

Los cambios que debemos implementar en nuestro devenir diario deben cubrir todas esas necesidades que se requieren para mantener un nivel de vida saludable, algo que a pesar de lo que en un principio pudiéramos pensar, no es ni costoso ni complicado. Basta con implementar ciertos cambios en la rutina diaria y acceder a los servicios que la sociedad moderna pone a nuestro alcance.

Hábitos en la alimentación

Es fundamental ir cambiando paulatinamente el tipo de alimentación al que estamos acostumbrados que, por regla general, es excesiva en azúcares y harinas refinadas, grasas saturadas y grasas trans, y en definitiva cualquier alimento procesado e ir sustituyéndolo por frutas y verduras, si su origen es de cultivo ecológico, mucho mejor, nuestra salud nos lo agradecerá, ganando en vitalidad y manteniéndonos jóvenes por más tiempo.

Así mismo, una acción sencilla que reporta grandes beneficios, es sustituir el café por algún tipo de té. Habituarnos a las infusiones es mucho más saludable que seguir con la adicción a la cafeína, la gran variedad de tés existentes es tan enorme que te facilita la labor de encontrar el sabor que te gusta y la propiedad beneficiosa que más te interesa para tu organismo. Por ejemplo, a las propiedades del escaramujo y sus muchos beneficios, se le une un sabor exquisito y diferente que hace de este esté un aperitivo excelente para consumir a cualquier hora del día.

El horario y costumbres a la hora de comer también son importantes, es importante comer menos cantidad y repartirlas en más momentos que darse grandes comilonas, aunque sea una sola vez al día. También es importante masticar mucho las comidas para evitar hacer trabajar en exceso a la flora intestinal y aumentar la sensación de saciedad.

Eliminar los vicios

Por supuesto, quitar los malos vicios que muchos de nosotros tenemos, aunque estos sean legales, es primordial. El consumo habitual de alcohol y el del tabaco son los más habituales y los que más trabajo cuesta eliminar por estar socialmente aceptados.

Para ambos existen numerosas terapias, pero para el caso del tabaquismo, el cigarro electrónico se presenta como el gran aliado para lograr superarlo sin pasar por el temido efecto que produce su desintoxicación, pues la cantidad de nicotina que ingerimos se puede ir reduciendo paulatinamente.

La salud también se muestra

Y es que, además de todo lo que hemos comentado, al principio de este artículo sobre lo que nos trae nuestra moderna sociedad, debemos añadir el peso cultural, y en este sentido la importancia de la imagen, que debe demostrar lo saludable que estamos y lo que nos cuidamos.

Esto es importante tanto para las relaciones sociales, en las que serás más fácilmente aceptado y mejor tratado, como para las laborales, pues con un cuerpo bien cuidado y un rostro sano y brillante se abrirán más puertas en el mundo empresarial y laboral en general.

La salud no solo se percibe con la vista

La salud no solo se percibe con la mirada, cada rasgo de nosotros nos dice si estamos sanos o sufrimos de algún desequilibrio. Según la tradición tibetana, los ojos reflejan el estado del hígado, las orejas de los riñones, la nariz de nuestros pulmones, los labios reflejan el estado del bazo, y la lengua de nuestro corazón.

Así mismo, nuestro olor corporal también es un reflejo de nuestro funcionamiento interno, por lo que no es extraño que recurramos a los desodorantes para que oculten de algún modo este mal olor que a veces desprendemos. En este sentido, debemos buscar desodorantes sin aluminio para que nuestra piel no sufra un exceso de productos químicos que no puede asimilar.

Tu piel puede desprender una muy amplia gama de olores, si los conoces estarás más preparado para identificar tu mal interno. Así, por ejemplo, si tu cuerpo tiene un olor fecal puede que la causa esté en una obstrucción intestinal, si el olor es amargo, lo más probable es que esté reflejando los problemas del hígado.

Si hueles a pescado, es más que probable que tengas un problema de Trimetilaminuria (una enfermedad de origen genético), si el olor es dulce, es un signo claro de diabetes, si es olor a huevo podrido, debes reducir urgentemente el consumo de carne, si hueles a alcohol, no hay misterio alguno, es por que has bebido demasiado alcohol y tu cuerpo trata de eliminarlo descomponiéndolo en ácido acético… investiga un poco sobre estos datos que te ayudarán a controlar aquellos que te sobra, o te falta, por tu olor corporal.