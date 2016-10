Sólo el 8 % de los españoles conoce la uveítis, causa prevenible de ceguera

Sólo el 8 % de los españoles conoce la uveítis, a pesar de que se trata de una de las principales causas de ceguera prevenibles, según un estudio que se ha presentado hoy en Barcelona en la primera jornada de la recién creada Asociación de Pacientes de Uveítis (AUVEA).



La uveítis es la inflamación de la úvea, la capa media del ojo, una parte de las membranas que recubren el ojo, afecta a 47.000 personas en España y suele causar fuerte dolor, visión borrosa y enrojecimiento en algunos casos.



Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que si no se trata puede originar una importante pérdida de visión o incluso ceguera.



El estudio de la nueva asociación pone de manifiesto el escaso conocimiento de la población española sobre la uveítis ya que sólo la mitad de los que declaran conocer la patología la identifican claramente con la úvea, la capa media del ojo.



Pacientes con uveítis y especialistas se han reunido hoy en el CaixaForum de Barcelona en esta jornada organizada en el marco del Día Mundial de la Visión, que se celebrará el próximo 13 de octubre, para debatir sobre los aspectos clínicos, psicológicos y sociales de la enfermedad y servir de apoyo a estos pacientes.



Según el estudio elaborado por AUVEA, una asociación de afectados creada este mismo año, cuando a los encuestados se les pregunta sobre el sentido más importante para ellos, el 90 % valora la vista como el más importante, muy por encima del oído, el tacto, el olfato y el gusto.



También revela que pese a que se trata de una de las principales causas de ceguera prevenibles en países desarrollados (entre un 10 y un 15 % de los casos de ceguera son causados por uveítis) y una causa común de pérdida de visión entre personas en edad laboral, la mayoría de los españoles no sabe nada sobre esta enfermedad.



"Queremos dar a conocer una enfermedad muy poco comprendida, escasamente visible y con poca información hacia el público", ha explicado Silvia Matrai, una de las pacientes de uveítis que ha participado en la jornada de hoy.



Pese a la importancia que dan los encuestados a la vista, la mayoría no conoce las principales causas de ceguera. De hecho, más del 60 % de ellos no aciertan a dar una respuesta cuando se les pregunta por las causas de la ceguera.



Según el estudio, existe una percepción errónea entre los españoles sobre a quién afecta la uveítis, ya que los encuestados la relacionan sobre todo con personas a partir de 50 años.



Sin embargo, la uveítis se empieza a desarrollar en adultos jóvenes con vida laboral por delante, por lo que las consecuencias de la enfermedad afectan a su calidad de vida en prácticamente todos los ámbitos, según ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Inflamación Ocular (SEIO) y director del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona, Alfredo Adán.



"Suele aparecer entre los 20 y 45 años y, aunque es menos frecuente, también puede aparecer durante la etapa pediátrica",ha detallado Adán.