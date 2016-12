El 31 % de los menores de 9 a 16 años admite haber sufrido acoso online

El 31 por ciento de los menores con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años admite haber sufrido alguna forma de acoso online, según hay puesto hoy de manifiesto el psicólogo sanitario David Cortejoso en el marco de CyberCamp 2016, el principal encuentro nacional sobre ciberseguridad.



Cortejoso y el experto en seguridad informática Josep Albors han sido los encargados de resolver las dudas de los padres, que principalmente han expresado su interés por cuestiones como el cyberbulling, el sexting y el control parental.



Uno de los objetivos de CyberCamp 2016 ha sido concienciar a los padres sobre la importancia de hacer un uso responsable y seguro de internet.



Multitud de padres se han acercado este fin de semana al taller CiberAsesor para conocer los consejos de los expertos en temas como ciberbulling entre los menores, sexting y aplicaciones de ligar, privacidad, riesgos en juegos online o control parental, entre otros.



Cortejoso ha asegurado que los padres deben practicar la educación digital desde que sus hijos son pequeños y no delegar esta educación a actividades extraescolares, colegios o instituciones, sino que "hay que practicarlo en casa y hablar de educación digital y nuevas tecnologías en el hogar, que no se está haciendo".



En cuanto a la edad en la que es recomendable dar un móvil a los hijos, Cortejoso ha indicado que "no existe una edad adecuada, sino una capacidad adecuada".



Ha añadido que lo importante es que los padres conozcan los riesgos, los servicios que pueden y no usar, que apliquen una herramienta de control parental y que pongan normas y límites, además de inculcar una educación digital de base".



También ha hablado de la importancia de la privacidad y ha advertido de que "el modelo que se está trasladando a los menores no es el adecuado, porque al subir fotos de ellos desde que son pequeños se están normalizando conductas que no son las adecuadas".



Ha agregado que "tienen que entender que lo que ponen en internet puede afectar a su futuro inmediato a la hora de buscar un trabajo o pueden ser blanco para problemas como cyberbulling y otras prácticas".



En este sentido, el psicólogo sanitario ha indicado que mientras que el bulling o acoso escolar se mantiene, el cyberbulling está despuntando.



Cortejoso ha insistido en que "no hay que espiar a los hijos, sino supervisar y controlar el uso que hacen de las nuevas tecnologías, navegar con ellos desde pequeños, enseñarles claves y aplicar una medida de control parental para recabar información".



"Después, hay que darles libertad y dejarles su espacio y privacidad", ha concluido.