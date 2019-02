Agotados los abonos del O Son do Camiño, que ya se revenden

Los abonos para la próxima edición del festival O Son do Camiño apenas duraron media hora, incluidas las VIP. Las más económicas, las de 49 euros, apenas duraron unos minutos.

La rápida venta de todos los abonos ha causado revuelo en las redes sociales, aunque también muchos han aprovechado para hacer negocio a costa de la gente que se ha quedado sin ellas. Es el caso de un usuario de milanuncios.com, que ya vende cuatro abonos para el festival por 1.000 euros, 250 cada uno.

Además, han sido varias personas las que han anunciado que ponían a la venta varias entradas a la venta a través de sus redes sociales. Se venden dos entradas Vips para O Son do Camiño. Precio negociable (no menos de 150€ cada una)", explica una usuaria de Twitter en su publicación. Otro anuncia su venta, y al ser preguntado por el precio, responde que son a 120 cada una. "Vendo 5 abonos para O Son do Camiño!!! Interesandos habladme por privado", señalaba otro.