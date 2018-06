Alcàsser llega al cine con toda su violencia y críticas al relato informativo

El caso del triple asesinato de Alcàsser llega al cine con "Las niñas", un largometraje sobre este episodio de hace más de 25 años que habla de un tema tan actual como la violencia machista, con cierta dosis de crítica al relato informativo que a menudo se hace de sucesos como este.

Su director, el valenciano Manuel Giménez de Llano, explica en una entrevista, que se ha servido de un caso tan mediático como fue aquel para retratar la violencia, un tema "que se ha tratado mucho en el cine, pero que se ha mostrado desde un punto de vista estético y estilizado, cuando realmente es algo sucio y cutre".

"Con 'Las niñas' (con fecha pendiente de estreno) queremos mostrar que la violencia en ningún caso puede ser algo bonito como cuando vemos una película de Tarantino, en la que alguien le vuela la cabeza a otro y acto seguido cuentan un chiste y la gente se ríe. Esta creo que es una dimensión de la violencia profundamente equivocada", relata Giménez de Llano.

El cineasta admite que desde el principio fue consciente de que el caso Alcàsser era "un tema espinoso", entre otras cosas, porque en torno a él se idearon diversas teorías conspiratorias, "algunas absolutamente delirantes"

El largometraje parte de la puesta en libertad de uno de los declarados culpables del crimen de las tres niñas en noviembre de 1992, y del interés inmediato que suscita en los medios de comunicación, "que se lo rifan", y él "prácticamente se frota las manos" porque va a ser "un héroe mediático de los que hay hoy en día", critica.



La película dura 105 minutos, por lo que resulta "muy difícil" condensar todo lo que supuso el caso Alcàsser, "pero sí apunta en cierta manera al tratamiento informativo que se hace de determinadas noticias", agrega.



El asesinato de las tres jóvenes fue "un acontecimiento mediático" en España, en un momento en el que, señala a EFE el director, "veníamos del gran éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando de pronto parecía que España pintaba algo en Europa y, en medio de todo este triunfalismo, apareció un caso tan sórdido como es el de Alcàsser".



El escenario de rodaje, que ha durado doce meses, se ha establecido en distintas zonas de Valencia "para lograr mayor verosimilitud y recrear lo mejor posible los lugares originales donde ocurrieron los hechos".

El casting de actores, también autóctonos, con José Gasent, María Izquierdo, Arturo García, Jasmine Riiz y Carmen Balaguer, supone una apuesta por el talento valenciano porque aquí "hay buenos actores y buenos técnicos que si quieren hacer algo tienen que emigrar a Madrid o Barcelona", ya que "desgraciadamente", denuncia, fuera de estas dos ciudades la producción cinematográfica es "prácticamente nula"

El filme pretende mostrar, dice su director, que un crimen como el de Alcàsser, en el fondo, no tiene nada que ver ni con conspiraciones ni con el mal absoluto, sino que, "como cuando hace unas semanas un niño entró en un colegio de Estados Unidos y mató a diez personas", radica en lo que la filósofa Hannah Arendt llamó "La banalidad del mal".



"`Las niñas` cuenta que no hace falta una gran conspiración para cometer un gran crimen", apostilla el cineasta, que exploró todo el material que pudo recabar -como el sumario judicial del caso, accesible en Internet- para contar "una historia prácticamente sin argumento, de cómo dos personas, improvisando, torturaron y mataron a tres niñas inocentes que pasaban por allí".



"El mal es banal, no tiene ningún sentido, no hay que magnificarlo; aunque sí hay que denunciarlo", defiende Giménez de Llano (Valencia, 1968), autor de numerosos cortometrajes y ganador de premios y menciones en festivales nacionales e internacionales, mientras que tres de sus creaciones galardonadas ("Personajes habituales", "Piel", "Dulce" y "La sirena del bosque") han sido adquiridos por TVE, Canal + y Canal 9 para su emisión en distintas ocasiones.



"Las niñas" supone su regreso al cine tras haberse dedicado en los últimos años a la producción de documentales y programas televisivos.



El largometraje ha contado con financiación exclusivamente privada y con la colaboración de la productora audiovisual Idea y Media Producciones, y coincide con otro anunciado por la productora El Orgullo de mi Casa PC ("75 días", que dirige el también debutante Marc Romero, previsto también para este año) y una serie documental de cuatro capítulos que producirá Netflix junto a Bambú Producciones, anunciada para 2019.