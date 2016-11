Las ciudades en España que más crecen gracias a los extranjeros

Barcelona: La segunda ciudad más poblada de España, con una cantidad de habitantes que supera el millón seiscientas mil personas y que parece ir en aumento en los últimos tiempos, ya que parece ser que la afluencia de personas con respecto a esta ciudad en concreto no para de crecer, por lo que vender piso en Barcelona no es complicado: es una de las pocas ciudades en las cuales parece que no ha afectado el tiempo de crisis sufrido, y ya sea por su gran diversidad, cultura, monumentos o elementos emblemáticos las empresas del sector inmobiliario como por ejemplo la inmobiliaria Damlex Company auguran un futuro mucho más prometedor aún si cabe fruto de la gran diversidad de personas y culturas que emigrarán del extranjero a Cataluña.

Madrid: La capital de España. Es sin duda alguna el mayor epicentro en cuanto a la congregación de personas del país se refiere, ya que es precisamente en esta ciudad donde se reúnen todas las mayores empresas y PYMES de importancia de cualquier sector, así como sus trabajadores, personas procedentes de otras ciudades y países que vienen en busca de empleo, etc. Por no hablar de la enorme cantidad de residentes que ya de por sí conviven en esta localidad. En concreto un censo de más de tres millones de habitantes los cuales no hacen más que ir en aumento, ya que cada vez más extranjeros encuentran un hogar en la capital y ayudan a hacerla funcionar, convirtiéndola en la más poblada de todo el país. La hemos colocado en el segundo puesto debido a que la mayoría de la población es nacional, y por tanto las inmobiliarias extranjeras parecen no tener tanto trabajo como a priori puede ocurrir con Damlex Company en el territorio de Cataluña.

Cada vez son más las personas que viajan del extranjero para hacer turismo y se quedan a vivir en nuestro país

Valencia: Valencia no llega al millón de habitantes (algo más de setecientas mil personas son las que conviven en esta localidad), sin embargo es la tercera ciudad más poblada, aunque por territorio es algo bastante lógico ya que posee unas dimensiones mucho superiores a sus "competidoras", sobre todo si la comparamos con Madrid, la capital. Sin embargo, es en fechas vacacionales como el verano cuando más aumenta su censo, ya que multitud de personas procedentes del extranjero pasan allí sus vacaciones: ya sea en una residencia veraniega que dispongan, o alquilando una habitación de hotel. La visita de sus grandes y cristalinas playas es lo que hace aumentar el número de habitantes por algunos meses en esta localidad y las inmobiliarias extranjeras consiguen encontrarles una vivienda donde alojarse al igual que lo hacen en Cataluña y en Madrid.