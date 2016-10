¿Debe España adoptar la hora oficial del Reino Unido, Portugal y Canarias?

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) reivindica desde hace años que España regrese al meridiano de Greenwich, que es el que, a su juicio, le corresponde.

Según ARHOE, el desfase horario comenzó desde 1942, cuando se adaptó el horario español al de Berlín (Hora Europea Central) en alineación con el régimen nazi y nunca se recuperó el horario en correspondencia con la hora solar.



La asociación considera que España tiene que adoptar la hora oficial del Reino Unido, Portugal, Marruecos y Canarias (Hora Europea Occidental), que es la que le corresponde geográficamente y abandonar la Hora Europea Central, que corresponde a países más al este.

¿Cómo se haría ese cambio?

Para conseguirlo, el primer paso es obviar la adopción de la hora de verano del último fin de semana de marzo. El cambio quedaría definitivamente completo cuando el siguiente otoño se retrasasen los relojes para regresar a la hora de invierno.



Precisamente, en esta última semana de octubre, varios gobiernos autonómicos han mostrado su oposición al cambio de hora. Así, por ejemplo, el pasado 25 de octubre, todos los grupos políticos del Parlamento Balear aprobaron una declaración institucional en ese sentido porque la comunidad autónoma es la "más afectada" por el cambio, al ser el primer lugar de España donde amanece y anochece.



En la misma línea, Las Corts Valencianes han acordado este 27 de octubre instar al Gobierno central a que abra el debate social sobre el mantenimiento del horario de verano en el país ante los beneficios sociales y económicos que comportaría, sumándose así a la propuesta lanzada por el parlamento de Baleares.



Por el contrario, la Generalitat de Catalunya ha defendido en un comunicado el ahorro económico que supone el cambio horario, mientras que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya advirtió a Baleares de "no puede modificar o mantener de forma unilateral el horario" porque el cambio de hora está regulado a nivel europeo en una Directiva de la Unión Europea que afecta a todos sus Estados miembro.



A raíz de esta polémica, el presidente ARHOE, José Luis Casero, reclamó a Baleares "no territorializar" el cambio horario tras la decisión del Parlament balear. "No deja de ser un gesto cara a la galería porque lo que hay es una Directiva Europea que se tiene cumplir y que afecta a todos sus Estados miembro, por lo que el Gobierno no tiene potestad", indicó Casero en declaraciones a Europa Press, al tiempo que reiteró que la solución pasa por regresar al meridiano de Greenwich.