El cocinero José Andrés, nominado al Nobel de la Paz

El cocinero español José Andrés se mostró este martes "honrado" por su candidatura para el premio Nobel de la Paz 2019 presentada por el legislador estadounidense John Delaney, quien destacó su "increíble" labor humanitaria en desastres naturales.



"Gracias al trabajo del señor Andrés, millones de personas han sido alimentadas. Esta es la necesidad humana más básica y Andrés ha mostrado su clase mundial en este campo humanitario esencial", explicó Delaney en el texto en el que lo propone para el galardón, según adelantó en la noche del lunes el diario "The Washington Post".

"Nueva hoja de ruta para suministrar un alivio más eficiente ante los desastres naturales"

Delaney, representante demócrata del estado de Maryland, donde vive el cocinero, destacó su "increíble espíritu y mente innovadora" al ofrecer "una nueva hoja de ruta a los líderes mundiales para suministrar un alivio más eficiente ante los desastres naturales".



Por su parte, José Andrés se mostró hoy "honrado" por la candidatura.



"Solo soy uno más entre miles de personas ayudando a alimentar a gente en necesidad, todos los días en todo el mundo, sin reconocer", escribió en su cuenta de Twitter al comentar la noticia.

My friend I don’t know if it is true, but if it is, I’m humbled by it. I’m one more guy between thousands of people helping feed people in need, every day around the world, unrecognized... https://t.co/EmkLxU6HxT