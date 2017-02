Un ensayo de vacuna terapéutica contra el VIH logra controlar el virus

Un ensayo clínico de vacuna terapéutica contra el VIH, realizado en Barcelona, ha logrado por primera vez reeducar al sistema inmunitario en algunos casos de personas con VIH para ayudarles a controlar el virus durante períodos largos de tiempo, sin necesidad de tomar tratamiento antirretroviral.



Han desarrollado la vacuna investigadores de la Universidad de Oxford, y se ha administrado de forma combinada con un fármaco que se ha demostrado capaz de despertar al virus latente dentro del organismo, en un estudio dirigido por IrsiCaixa y la Fundación Lucha contra el Sida, han explicado este jueves en un comunicado ambas entidades, junto a la Fundació Glòria Soler, la Conselleria de Salud de la Generalitat y la Obra Social la Caixa.



Cinco de 13 participantes del ensayo que han parado la medicación --38,5%-- controlan el virus desde hace cinco, 13, 17, 20 y 27 semanas, respectivamente.



Realizan el ensayo el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, el Hospital Clínic-Idibaps y el centro comunitario BCN Checkpoint, con financiación de la Fundació Glòria Soler, la Gala Sida Barcelona y el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.



Estos fondos complementan los recibidos en el marco del programa Hivacat de la Obra Social La Caixa, junto a las consellerias de Salud y de Economía y Conocimiento de la Generalitat y la Fundació Clínic.



Se han presentado los resultados preliminares este jueves en la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) en Seattle (Estados Unidos), considerada como la más importante del mundo sobre infección por VIH/sida.



Cuando se interrumpe el tratamiento antirretroviral, el nivel de virus en sangre suele experimentar un rebote a lo largo de las cuatro primeras semanas después de dejar los fármacos, y en el caso de estos cinco pacientes, se han observado pequeños repuntes esporádicos de la carga viral, pero han descendido al poco tiempo.



"Es como si se hubiera conseguido por un lado debilitar al virus y por otro reforzar el sistema inmunitario de los pacientes, de forma que reaccione de forma efectiva ante los intentos del virus de repuntar y haciendo desaparecer de nuevo la carga viral", ha explicado la coordinadora del ensayo, Beatriz Mothe.



Se trata de un comportamiento similar al que se observa en los llamados `controladores virémicos`, personas cuyo sistema inmunitario puede controlar de manera natural la cantidad de virus en sangre, sin fármacos.



"Nunca se había conseguido que un número relevante de participantes en un ensayo se convirtieran en controladores virémicos después de una intervención terapéutica, ya sea una vacuna o cualquier otra inmunoterapia", ha añadido Mothe, que ha destacado que este avance muestra por primera vez que esto es posible.



El reto que afrontan los investigadores es ver "cómo aumentar la eficacia de esta estrategia para que sea efectiva en todos los pacientes", ya sea con mejores vacunas, ciclos repetidos de dosis inferiores de fármacos reactivadores o con otros productos que están en desarrollo, ha destacado el investigador José Moltó.



El reservorio viral está formado por células infectadas por el VIH que permanecen latentes dentro del organismo, que no pueden ser detectadas por el sistema inmunitario, por lo que el tratamiento no puede interrumpirse nunca y la única forma de destruirlo es despertando al virus para detectar dónde se esconde y destruir las células infectadas mediante una respuesta inmunitaria efectiva, que en inglés se conoce como estrategia `kick&kill`, y que ha seguido este ensayo.