Ernesto Sevilla, tras las críticas: "Nunca podréis conmigo porque soy idiota"

Ernesto Sevilla, pareja cómica de Joaquín Reyes en la gala de los Premios Goya celebrada este sábado 3 de febrero, ha dejado un mensaje en su perfil de Instagram acompañado del hashtag #Goya2018: "Nunca podréis conmigo porque soy idiota".

Estas palabras llegan después de las numerosas críticas aparecidas en redes sociales acerca del humor de los manchegos e incluso hubo quienes afirmaron echar de menos a Dani Rovira, maestro de ceremonias en las anteriores tres galas.

"La gala una mierda pero joder que guapo iba", ha escrito poco después el albaceteño en Instagram en la misma línea de `encajar` con humor las críticas recibidas.

Por su parte, Joaquín Reyes también ha ironizado tras las críticas. "Con la que estaba cayendo fuera, en todos los sentidos, me quedé en la cama escuchando música medieval", ha afirmado el humorista en las declaraciones que recoge Europa Press de Vanity Fair.

Según ha señalado Reyes, durante la gala tuvo la sensación de que "las bromas estaban yendo bien, que encajaban con el tono de la noche", porque "dentro se vive de una manera diferente", aunque ha admitido que "no ha funcionado". Igual sensación tuvo Ernesto Sevilla, quien, en declaraciones a La Sexta, ha asegurado que, aunque sabían que no iba a ser un trabajo que tuviera "su esencia" sí pensaban durante la gala que estaban haciendo "un trabajo digno".

Reyes y Sevilla, creadores de `La hora chanante`, `Muchachada Nui` y `Museo Coconut`, hicieron uso de su particular humor surrealista que dejó indiferente a gran parte de los espectadores, que calificaron en las redes sociales esta edición como una de las peores en la historia de los Premios Goya.



ORGULLO POR HACER LA PEOR GALA DE LA HISTORIA

Ambos humoristas han encajado con sorna las críticas recibidas por su actuación en la gala de los Goya. "Hay que tomarse bien las críticas. A nosotros nos habían puesto siempre muy bien en general, hemos tenido mucha suerte y ahora si nos dan palos hay que encajarlos y punto. No pasa nada", ha subrayado Reyes en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Tirando de ironía, Ernesto Sevilla ha sacado pecho por haber sido capaz de conducir la calificada como peor gala de la historia de los Goya. "La crítica que más me gustó es la de haber hecho la peor gala de la historia. Es indiscutible, somos los que la hemos hecho", ha indicado en declaraciones a La Sexta.

En cualquier caso, el albaceteño se ha mostrado convencido de que esto no afectará negativamente a su futuro profesional como actor y humorista. "Tengo una reputación muy difícil de arruinar porque tengo muy poca reputación. No creo que me afecte, me van a seguir llamando lo mismo que me están llamando", ha alegado.

A pesar de todo, ambos han destacado que volverían a repetir en el caso de la que la Academia de Cine les pidiera hacerse cargo de la gala en la edición de 2018. "Claro que sí, te regalan dos esmóquines para ti para siempre", ha ironizado Sevilla.