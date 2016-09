Las españolas empiezan a tener sexo a los 16 años; antes que sus madres pero más seguras

Las chicas españolas menores de 20 años se inician en el sexo a los 16,2 años, tres años antes que lo hicieron las mujeres que ahora tienen casi 50 años, aunque en su primera relación utilizaron un método anticonceptivo en mayor proporción que sus madres.



Estas son algunas de las principales conclusiones de la "Encuesta de anticoncepción en España 2016", de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), que revela que un 82,5 % de las jóvenes de entre 15 y 19 años asegura que usaron protección en su "primera vez", frente al 66 % de las mujeres de entre 45 y 50 años.



Este dato, según el presidente de la Fundación Española de Contracepción (FEC), José Vicente González, significa que las chicas no son tan "inconscientes como se puede pensar".



La encuesta, que se realiza cada dos años desde 1997, se ha hecho mediante entrevista telefónica a 2.200 mujeres de entre 14 y 49 años de todo el territorio nacional entre junio y julio de este año.



Según ésta, cuatro de cada diez mujeres no utiliza ningún método anticonceptivo, si bien en este porcentaje se incluye también a las que no mantienen relaciones sexuales.



Por ello, las mujeres en riesgo de embarazo no deseado (aquellas que pudiendo tener hijos no quieren tenerlos en este momento y mantienen relaciones sexuales sin protección) suponen el 11 %, lo que equivale al 2,7 % del total de todas las que están en edad fértil.



El preservativo sigue encabezando el ránking de los métodos anticonceptivos en España (28,4 %), aunque casi un 50 % lo utiliza mal o hace un uso inconsistente del mismo.



"Usamos mucho el condón pero suspendemos en su utilización", ha señalado el doctor Serrano.



A pesar de ese dato, la encuesta, elaborada por Sigma Dos, constata un cambio de tendencia hacia un mayor uso de los métodos hormonales (píldora, parche, anillo vaginal, intramuscular e implante), en consonancia con otros países europeos.



De hecho, un 26,8 % utiliza este tipo de protección, principalmente la píldora (21,7 %), lo que el doctor González ha valorado ya que estos métodos son "más eficaces".



Aunque "cada vez nos estamos pareciendo más a Europa", el presidente de la SEC, José Ramón Serrano, ha destacado que España es el único país que interrumpe el uso de los métodos anticonceptivos hormonales para descansar, a pesar de que está desaconsejado.



"En España hay una hormofobia que no es entendible", ha subrayado el doctor Serrano, quien ha asegurado que la anticoncepción hormonal es segura, eficaz y no tiene efectos secundarios.



Y en ello, una buena parte de responsabilidad la tienen los profesionales sanitarios, ya que casi el 70 % de las encuestadas asegura que la prescripción del descanso procede mayoritariamente del médico, matrona o enfermera.



Existe un desconocimiento sobre los métodos de larga duración (DIU e implante) -de forma errónea un 15 % cree que la píldora lo es- y un tercio de las mujeres asegura que su médico o matrona nunca le ha ofrecido esa posibilidad.



El mayor uso del DIU se concentra a partir de los 25 años, por la creencia de que no se debe colocar a mujeres jóvenes, a pesar de que existe evidencia científica de que "la edad no es ningún límite a ningún método anticonceptivo", ha señalado el doctor Navarro.



Este ginecólogo ha abogado por promover los métodos de larga duración "porque son más eficaces con creces" y ha reconocido que pueden ser más o menos costosos dependiendo de donde se viva. "En Aragón el DIU es gratis y en Valencia depende del barrio".



Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Anticoncepción, la FEC ha elaborado un manifiesto en el que señala que la violencia de género es un problema de salud y ha advertido del aumento de las infecciones de transmisión sexual y de la incidencia del cáncer de cérvix entre las víctimas.