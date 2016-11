Expertos confían en contar con la vacuna contra el zika en 2019

La vacuna contra el virus del Zika, que ha provocado una alerta mundial, comenzará a ensayarse en humanos el próximo año y podría estar lista en 2019, según expertos reunidos en un foro internacional sobre la enfermedad que concluyó hoy en Río de Janeiro.



"La vacuna contra el zika estará lista a inicios de 2019", explicó a Efe el doctor Pedro Vasconcelos, que participa en la investigación de la medicina que financia el Ministerio de Salud de Brasil.



La vacuna se encuentran en "la última fase de la experimentación con monos" y en marzo de 2017 se empezará a probar en humanos, en el inicio de un proceso que "durará alrededor de dos años".



Vasconcelos participó hoy en el `Simposio internacional sobre el zika`, que analizó también la evolución de otros virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue o la chikungunya.



Durante la última jornada del simposio, tres de los más importantes laboratorios de Brasil, Francia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar otra vacuna.



El acuerdo compromete a la brasileña Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro de estudios en salud de América Latina, al laboratorio francés Sanofi Pasteur y el Laboratorio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (WRAIR).



Los especialistas reunidos en Río coincidieron en que el virus ha traspasado los límites sanitarios y ha tenido consecuencias económicas, políticas y sociales.



Aunque la enfermedad no discrimina, denunciaron que las zonas más empobrecidas, con mayores problemas de saneamiento y menores condiciones higiénicas, son las más vulnerables.



Es precisamente en las regiones más desfavorecidas donde se han multiplicado los casos de bebés con microcefalia asociada al zika, como en el nordeste brasileño.



"La menor higiene y el escaso saneamiento público hacen más fácil la implantación de criaderos del mosquito Aedes aegypti", recordó Vasconcelos, que lamentó la falta de un plan gubernamental de limpieza y mejoras de infraestructuras en las zonas más pobres para limitar el impacto de la enfermedad.



No obstante, apuntó que los expertos confían en una reducción del número de casos en las áreas más castigadas hasta ahora, aunque alertó de que la nueva temporada de lluvias en Brasil coloca a ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro "en la diana del zika".



El gran número de casos de bebés con microcefalia asociada al virus y los cuadros de síndrome de Guillain-Barré han provocado una reacción internacional y han impulsado la cooperación para frenar el avance de la enfermedad.



"Desde que la OMS declaró una emergencia sanitaria de interés internacional por causa del zika en febrero pasado, la comunidad científica mundial se movilizó para crear subsidios para entender la epidemia causada por el zika, un virus agresivo y desconocido", afirmó el vicepresidente de Investigación de la Fiocruz, Rodrigo Stabeli.



"La epidemia de zika es un momento de preparación mundial para otras olas epidémicas que pueden ser causadas por agentes infecciosos", apuntó Myrna Bonaldo, investigadora de Fiocruz.



Para María Van Kerkhove, del Instituto Pasteur, es fundamental diseñar protocolos internacionales de estudios, porque "no hay duda de que el zika está ligado a la microcefalia, pero existen diferencias entre los países que precisan ser esclarecidas y no conocemos la extensión total de las manifestaciones del síndrome del zika congénita".



Aunque las autoridades brasileñas no han facilitado perfiles de los colectivos afectados, los expertos denuncian que un gran número son mujeres, jóvenes, negras y pobres.



En Pernambuco, uno de los estados brasileños más golpeados, los datos revelan que de unos 400 casos de bebés con microcefalia registrados en el último año, más de la mitad son de familias que reciben subsidios sociales, en su mayoría se trata de madres de entre 14 y 29 años y en un 77 % de raza negra.



"Tenemos que reconocer que la epidemia está afectando a la población más pobre y en gran número a mujeres negras", denunció la representante del organismo de la Mujer de Naciones Unidas en Brasil, Nadine Gasman, a la Agencia Brasil.



El simposio fue organizado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), la Academia Nacional de Medicina (ANM) y la Academia Brasileira de Ciencias (ABC) y coincide con el primer aniversario de la declaración de emergencia sanitaria en Brasil por la proliferación del virus.



Según el Ministerio de Salud, hasta septiembre se registraron 200.465 casos probables de zika en el país, con una tasa de incidencia de 98 casos por cada 100.000 habitantes.