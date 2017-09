La frase de amor que andabas buscando

Es buena, ¿eh? Cuando uno está enamorado de verdad, se siente liviano, como si efectivamente hubiera dejado de existir la gravedad y pudiera flotar sobre el suelo. Una cosa es sentirlo y otra muy distinta explicarlo y si además quieres componerlo en una frase sencilla y bonita para transmitírselo a tu pareja entonces es más complicado aún.

Amor en la red

Vivimos en la era de la comunicación y la información. Hoy en día es posible acceder a la información que miles de millones de seres humanos han compartido con los demás. Este hecho inaudito permite encontrar desde la información para fabricar roscas de tornillos hasta explicaciones sobre el desarrollo de la mosca de la fruta.

En este ambiente de información total tenemos la suerte de que también se pueden encontrar frases de amor. Hay gente que se ha dedicado a recopilarlas y organizarlas. Descartando quizá las más pedantes y dejando frases de amor cortas que tengan mucha expresividad y encanto en pocas palabras. Aunque todos tengamos sentimientos, no todos somos capaces de componer frases de amor bonitas.

Frases de amor eterno

Hay gente que piensa que existe el amor eterno y gente que piensa que no, que el amor es efímero, que termina tarde o temprano.

Tanto para unos como para otros hay frases para contar todos los avatares que el amor nos trae.

"Quien ama puede estar equivocado de sujeto pero nunca de verbo". Puede que la frase sea de Mario Benedetti, un escritor uruguayo que durante más de 60 años escribió sobre el amor, el desamor y los sentimientos. Si de pronto decides utilizar esa frase para defender el amor, estarás aprovechando la experiencia de alguien que vivió casi hasta los 90 años y que escribió mucho, pensó mucho y amó mucho. Un verdadero privilegio.

Frases de amor cortas

Como decíamos anteriormente, condensar en pocas palabras sentimientos tan complejos como los que se viven al estar enamorado es una tarea muy difícil.

"Puede que el amor no sea el motor del mundo, pero hace que el viaje merezca la pena". No sabemos quién es el autor de esta frase, pero su contenido la hace excelente, porque viene a contar lo que todos sabemos, que directa o indirectamente, lo más satisfactorio del mundo es amar y sentirse amado. Incluso aunque haya quien diga que no es lo más importante (probablemente miente).

Frases célebres

Al final, todas las buenas frases acaban por ser frases célebres. Y, desde otro punto de vista, los personajes célebres que dijeron alguna frase bien dicha y memorable, le traspasaron su celebridad.

"El amor es un riesgo para todos". Esto lo dijo un personaje de ficción, Ethan Wate del libro y película Hermosas Criaturas. El personaje es un adolescente de 16 años que quiere irse de su pueblo hasta que aparece una chica que le hace cambiar de opinión. Lo genial de la frase es que es verdad y mentira a la vez. No es un riesgo porque es evitable y a la vez lo es porque casi nadie quiere evitarlo. Y también porque sitúa al amor a la altura de los accidentes naturales, lo cual, para bien y para mal, lo engrandece.

Estados de amor

Cuando el amor sucede pone patas arriba todo lo que uno estaba acostumbrado a hacer y a sentir. Esto en sí mismo a veces es una tragedia, pero mientras sea el amor el que la ha provocado, se asume.

"¡Basta ya! Te han roto el corazón, no las piernas, así que sigue adelante". Esta frase es una variante de la que en su momento dijo Paulo Coelho "Nunca te rindas. Cuando tu corazón se canse, camina sólo con tus piernas - pero sigue adelante", quizá el más venerado y odiado a la vez por lo pedante y a la vez profundo de sus textos.

Si el amor ha entrado en tu vida, entonces hay que felicitarte. Incluso aunque te desmonte todos los esquemas. Cuando uno lee las biografías de personajes de la historia de la humanidad, muchos de ellos coinciden al final de sus vidas en que de todas las cosas que hicieron, las mejores fueron las que hicieron por amor.