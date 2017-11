La Guardia Civil no investigará el presunto abuso sexual en Gran Hermano

La Guardia Civil no investigará el presunto abuso sexual a una concursante del programa Gran Hermano por parte de otro participante expulsado porque para ello se requiere una denuncia de la posible víctima, algo que no ha ocurrido.



Fuentes del Instituto Armado han explicado a Europa Press que para acometer una investigación sobre este tipo de delitos es necesario que la denuncia sea interpuesta por la víctima ""y esa denuncia no se ha registrado".



Además, recalcan que el caso no está judicializado y que el visionado de las imágenes solo puede hacerse si solo un juez determina que es "fundamental" para una causa.



La dirección del concurso Gran Hermano Revolution denunció ante la Guardia Civil un presunto abuso sexual y explicaba que los presuntos hechos tuvieron lugar en la madrugada de este sábado en la casa de Gran Hermano, situada en Guadalix de la Sierra.



Dos concursantes de 24 años y que son pareja, José María López y Carlota Pérez, estaban metidos en la misma cama. Según ha explicado en el cuartel de la Guardia Civil de Colmenar Viejo el director de Contenido del programa, tras una fiesta nocturna ambos se fueron a la cama y pudo haber un presunto delito de abuso.



Mediaset España afirmó el lunes que el grupo permanecerá atento "a los resultados de la investigación y al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas.



"Tal como anunció el programa el sábado pasado a través de su cuenta de Twitter, se ha expulsado a un concursante por un comportamiento que la productora ha considerado intolerable y que por lo tanto ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil. Permanecemos atentos a los resultados de la investigación y al esclarecimiento total de los hechos, respetando la intimidad de las personas afectadas", explicó el grupo de comunicación.