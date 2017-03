Hazte Oir denuncia al Ayuntamiento de Madrid por inmovilizar su bus

a asociación HazteOir presenta hoy una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, por inmovilizar su autobús tránsfobo.



El autobús, rotulado con las frases "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo", fue inmovilizado el martes de la semana pasada.



El Consistorio inmovilizó el autobús argumentando que contravenía la ordenanza municipal sobre publicidad en vehículos y el jueves el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid prohibió su circulación porque su eslogan podía denigrar a los menores transexuales.



Hazte Oir puso entonces un nuevo vehículo, una autocaravana, en circulación, cambiando su rotulación. El viernes la Policía Municipal paró la autocaravana por incumplir la ordenanza, pero no la inmovilizó porque habían cambiado sus vinilos.



El presidente de Hazte Oir acudirá hoy en la autocaravana cuyos rótulos han incorporado una interrogación y dice: "¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva? No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate del libro que no quieren que leas".



En un comunicado de prensa, la organización ha calificado de "inaceptable" que "en un país democrático se utilice a la Policía Municipal para perseguir a un grupo de ciudadanos que, ejerciendo su libertad, explican cómo se está llevando a cabo el adoctrinamiento social en las escuelas".



Según el presidente de HazteOir la libertad de expresión "está siendo vulnerada por el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena".