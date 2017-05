Italia, la gran favorita a vencer en el festival de Eurovisión

Doce años después de la última victoria de un país del sur de Europa en el "gran festival de la canción", Eurovisión podría volver a sonreír a esta zona del continente en su próxima gran final, que tendrá lugar dentro de una semana exacta, con Italia como firme candidata y Portugal tanteando la sorpresa.

Las casas de apuestas así lo anticipan desde el inicio, con la propuesta de Francesco Gabbani "Occidentali`s Karma" por delante del búlgaro Kristian Kostov ("Beautiful mess"), el luso Salvador Sobral ("Amar Pelos Dois") y el sueco Robin Bengtsson ("I can`t go on"), pronósticos con los que coinciden los expertos consultados por Efe y que relegan a España nuevamente a los últimos puestos.

"Yo creo que mejorará las predicciones de las casas de apuestas, e, incluso, de las últimas propuestas españolas", vaticina José García, director de Eurovision-Spain.com, web de referencia en España para "eurofans".

Coincide con el sentir de Julia Varela, comentarista de las galas para RTVE junto a José María Íñigo. "Hay que tener en cuenta que vuelven al concurso Portugal y Rumanía, que suelen favorecernos. Además, la propuesta es muy diferente a la de otros años y tiene un estribillo pegadizo", opina.

En la misma línea, Irene Mahía, responsable de Eurovisión en RTVE.es, destaca que, "en una edición repleta de temas lentos y oscuros, `Do it for your lover` de Manel Navarro es de las más modernas, tiene luz, esencia mediterránea y es una apuesta muy juvenil, pues no olvidemos que el público de Eurovisión cada vez es mas joven y fiel al voto".

No tan optimistas se muestran los demás consultados. Para Javier Escartín, de ABC, aunque "hay margen para la esperanza, la candidatura nació muerta con la polémica que originó su elección", contaminándola de "cierto pesimismo y desafección".

Juan Fernández, de Bluper, avala a las casas de apuestas. "No creo que esté por encima del 15 y veremos si lo está por encima del puesto 20", avisa el periodista, que considera que pasará "desapercibido" y que "la única forma de mejorar su posición sería con una buena realización" y una estrategia "a lo Sergio Dalma", esto es, enamorando a la cámara.

"Él, por edad y experiencia, está muy verde en directo y creo que han caído en el tópico de la puesta en escena de la playa; el festival, como producto televisivo, sabe de la importancia de contar una historia durante las canciones con todas las artimañas que permite el medio. Hay que sorprender, no caer en lugares comunes, y por eso nos irá mal", opina Borja Terán.

Este experto en televisión para medios como Papel de El Mundo o La Información, opina además que RTVE no ha hecho por presentar al candidato más allá del segmento "eurofan" y que eso menoscabará la audiencia en España, "justo ahora que está creciendo en otros países".

A la espera de lo que suceda con España, ninguno duda de que Italia es la gran aspirante. "Tiene todo para entusiasmar a público y jurado", observa Escartín, que subraya los cien millones de visualizaciones del tema solo en Youtube, lo que lo convierte en "la canción eurovisiva más vista en este canal en la historia".

"Viene de triunfar en San Remo y de ser número 1 en las listas de éxito de su país. Su canción (un corte de estilo electropop) no es lo que suele ganar en Eurovisión, pero él tiene carisma, se lo pasa genial en el escenario y el mono bailando sin duda es un reclamo cuando ves 26 actuaciones musicales del tirón", destaca Mahía.

Para ella, la balada del búlgaro es otra aspirante con posibilidades, "ya que es de origen ruso y movilizará esta parte del voto en un año en el que Rusia no va a tener representación en el país".

"Creo que este podría ser el año de Portugal. Depende de si triunfa el show o la emoción", contrapone Terán, una opinión similar a la de García, Fernández o Varela: "Es un tema precioso, que suena a Caetano Veloso y a bossanova y, si este es un festival de la canción, para eso, la de Salvador Sobral", apunta la comentarista.