Marchando por la Memoria Histórica

Asociaciones de Memoria Histórica y de víctimas han se han manifestado esta mañana por el centro de Madrid para exigir a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, la retirada de calles franquistas, en el mismo día en que se cumplen 41 años de la muerte de Francisco Franco.



Convocados por el Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, los participantes en el acto han partido al mediodía desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Cibeles sin que se registrasen incidentes y en todo momento acompañados de presencia policial.



Más de un centenar de personas con banderas republicanas han gritado consignas como "Queremos Manuela, memoria de la buena, y no Paca Sahuquillo, memoria del franquismo" y "Sin memoria no hay democracia".



Asimismo, en los carteles que portaban se podían leer frases como "Madrid será la tumba del fascismo", "Estos crímenes no prescriben", así como un gran cartel con todas las calles y monumentos franquistas que existen todavía en Madrid.



Una vez han llegado a Cibeles, sobre la una y media de la tarde, representantes de los colectivos han leído un manifiesto en el que han reivindicado la necesidad de retirar los nombres de estas calles porque las "víctimas necesitan respeto".



Tras leer el manifiesto, los asistentes a la manifestación han guardado un minuto de silencio por las familias de las víctimas.