"¿Por qué María no puede coger sus juguetes?". Esta pregunta que Lorenzo hizo a su madre sobre su hermana, con parálisis cerebral, impulsó a Teresa Coutinho a escribir un libro en el que contar a los más pequeños y concienciar a los mayores sobre los obstáculos para los discapacitados.



"María, la alegría en la diferencia" apareció primero en Portugal, donde está entre las lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación luso para los niños de 5 a 8 años, y que ahora edita en español Confluencias Ambolo en un volumen ilustrado con delicadeza por Pedro Souso Pereira y que mañana se presenta en Madrid coincidiendo con el Día Europeo de la Discapacidad.



"Cuando Lorenzo me preguntó por qué su hermana era distinta, porqué con un año ni siquiera gateaba, empecé a buscar libros para explicárselo pero no encontré nada en Portugal, así que decidí escribir un relato donde explicarlo de manera sencilla", explica Coutinho a Efe.



Una labor que, reconoce, no ha sido fácil, porque es un tema muy complejo que había que tratar con sensibilidad pero también con naturalidad, que es la mejor forma de llegar a los niños, resalta.



"Una vez que lo entienden, los niños lo aceptan con naturalidad. Es más complicado con los mayores, que tienen más prejuicios", asegura Coutinho.



Esa concienciación y la normalización de la discapacidad era y es el principal objetivo de su libro, cuyos beneficios en Portugal son para la asociación solidaria "La sonrisa de Rita" y en España se destinarán a la asociación de padres de personas con discapacidad APADIS, de San Sebastián de los Reyes (Madrid).



Lo más importante, reitera Coutinho, es explicar que los niños con cualquier tipo de discapacidad son simplemente distintos porque tienen otras necesidades, pero que hay que integrarles en la vida normal.



En su caso, su hija María, que ya tiene ocho años, asiste a una escuela normal, donde cuenta con un profesor especializado de apoyo y con la ayuda de todos sus compañeros, con los que tuvo algunos problemas al principio pero que hoy la aceptan con normalidad.



"María llegó dos veces llorando a casa por las bromas que habían hecho sobre ella, pero fui al colegio y expliqué a un centenar de niños lo que la pasa, que es distinta, y los comentarios se acabaron", relata esta periodista de formación que tras trabajar en la agencia Lusa, ahora es asesora de prensa del Parlamento Europeo en Portugal.



Porque para María es esencial y, sobre todo, "un enorme estímulo" estar rodeadas de amigos de todo tipo. "Ella aprende mucho pero creo que ellos también aprenden con ella", asegura.



Y tan importante como que los niños y los padres entiendan, es que los políticos se impliquen.



De ahí la importancia de la jornada de mañana, que en Madrid estará encabezada por la vicepresidenta del grupo Alianza de Liberales y Demócratas del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa.



"Hay reglas pero no se cumplen", dijo Coutinho, que apuntó entre las carencias más importantes el acceso al mercado de trabajo para las personas con discapacidad. "Hay mucho por hacer para que puedan hacer una vida normal y para eso se necesita la implicación de los políticos", agrega.



En la jornada de mañana, en el centro Medialab-Prado, además de presentar su libro, se desarrollará un taller didáctico en el que niños podrán fabricar "Unas gafas diferentes".



Hoy, y como previa a la celebración de mañana, el Parlamento Europeo ha organizado un espectáculo de danza, a cargo de la Fritsch Company, integrada por bailarines con diversidad, que se celebrará en el auditorio del Museo Reina Sofía.



Una actuación con la que el PE quiere dar visibilidad a los 80 millones de personas en la UE -y el 15% de la población a nivel mundial- que viven con algún tipo de discapacidad.