Miley Kunis: "Me amenazaron que si no me desnudaba, no volvería a trabajar"

La actriz Mila Kunis denunció el sexismo en Hollywood a través de una carta pública en la que detalló algunas actitudes machistas que ha sufrido a lo largo de su carrera cinematográfica.



La intérprete de "Black Swan" (2010) o "Ted" (2012) denunció que, en una ocasión, un productor la amenazó con que no "volvería a trabajar" en Hollywood si no aparecía "semidesnuda" en la portada de una revista para hombres para promocionar una película.



"Estaba lívida, me sentí objetivizada y por primera vez en mi carrera dije `no`. ¿Y adivinen qué? El mundo no se acabó. El filme hizo un montón de dinero y volví a trabajar en esta ciudad de nuevo, de nuevo y de nuevo", explicó Kunis en un escrito publicado en A Plus, un medio de comunicación fundado por su marido Ashton Kutcher.



La actriz añadió que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha vivido momentos en los que fue "insultada, marginada, pagada de menos, creativamente ignorada y subestimada" sólo por el hecho de ser mujer.



Kunis dio otro ejemplo para sostener su tesis. Explicó que fue víctima de una "microagresión" por parte de un "influyente productor" que la menospreció en una cadena de correos tras fundar una compañía de producción con otras mujeres.



"Y Mila es una mega estrella. ¡Una de las más grandes actrices en Hollywood y próximamente la mujer de Ahston (Kutcher) y mamá de un bebé!", escribió ese productor de acuerdo con Kunis.



"Redujo mi valor a nada más que mi relación con un hombre exitoso y mi capacidad para tener niños. Ignoró significantes contribuciones creativas y logísticas que hice (y las de mi equipo", criticó la actriz.



Según Kunis,puede parecer que sólo se trató de un "pequeño comentario", pero contrapuso que opiniones de ese estilo son "microagresiones que devalúan las contribuciones de mujeres trabajadoras y valiosas".



La actriz terminó su escrito asegurando que, a partir de ahora, cuando se tope con opiniones machistas "sutiles o manifiestas", las enfrentará "frontalmente".



"Trabajaré de nuevo en Hollywood pero no trabajaré contigo", concluyó Kunis en alusión a la amenaza del productor con la que empezó su texto.