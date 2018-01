Pombas e mazás para lembrar a Díaz Pardo

O pasado venres cumpríronse seis anos da morte do intelectual, editor e empresario galeguista Isaac Díaz Pardo. Nun acto celebrado no cemiterio de Boisaca, rendéuselle homenaxe cunha ofrenda floral acompañada dunha cesta de mazás e dúas pombas. "Non se lle fai unha homenaxe a ninguén en Galicia" como se lle fai a Díaz Castro, asegurou o catedrático emérito da Universidade de Santiago de Compostela e expresidente da Real Academia Galega (RAG), Xesús Alonso Montero, que resaltou que foron dous nenos, "que aínda non perderon a inocencia", os que realizaron as ofrendas.n