Presentan más de 100.000 firmas para que un niño pueda tener dos madres

Un matrimonio formado por dos mujeres ha presentado hoy en la Dirección General de Registros y Notariado, que depende del Ministerio de Justicia, más de 100.000 firmas que solicitan a la administración poder registrar legalmente a su bebé Lennon como hijo de las dos.



En la entrega de firmas han contado con el respaldo de representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb).



María José Torres y Brenda Kelleher, casadas desde 2007 y con otros dos hijos, han denunciado que en el registro civil de Denia no pudieron inscribir a Lennon a nombre de ambas por no presentar el certificado de inseminación de la clínica.



Torres, la madre que no aparece registrada, ha asegurado que con sus dos hijos anteriores no tuvieron que entregar "ningún papel extra".



Además, ha explicado que, si bien para el registro nacional es como si el pequeño "tuviera solo una madre", sí que han recibido el título de familia numerosa por parte de la Generalitat Valenciana, donde aparecen registradas como dos madres con tres hijos.



"Hay una incongruencia aquí: por un lado, Lennon legalmente no es mi hijo y por otra parte de la Administración sí que nos están viendo como familia, como nos ven todos los vecinos, amigos y toda la gente que nos está apoyando", ha afirmado Torres.



Kelleher, la madre gestante, ha pedido que les traten "igual que una pareja heterosexual", ya que este certificado no se lo piden a esas parejas que tienen hijos por inseminación artificial.



"Yo ahora tengo dos libros de familia: uno con ella y mis otros dos hijos y otro como madre soltera con él (Lennon) sola, y no es justo, no me parece un trato igual", ha lamentado Kelleher.



La responsable de Relaciones Institucionales de la Federación, Boti García, ha instado a la administración a "equiparar derechos" para evitar estas "discriminaciones flagrantes", por lo que ha anunciado que van a impulsar un borrador de ley por la igualdad del colectivo LGTB.



"Esperamos que la Dirección General de Registros y del Notariado reconozca que no se ha dictado una resolución conforme a la realidad, conforme a esa ley del matrimonio igualitario que con tanto esfuerzo conseguimos implantar", ha aseverado García, al tiempo que ha pedido incorporar a Lennnon al "auténtico" libro de familia de estas mujeres.