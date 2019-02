Roberto Pereira, primer barista con Down en una prueba profesional

Durante su actuación, deberá preparar diversas elaboraciones: cuatro expresos, cuatro capuchinos y cuatro cócteles sin alcohol. Y todo en menos de quince minutos.

Su entrenador, el barista Marcos González (responsable del control de calidad en Delikia), ha reproducido, con el apoyo de Down Vigo, las condiciones en las que tendrá que competir Roberto, desde la máquina de café profesional hasta el discurso inaugural. A lo largo de más de seis meses han ido practicando las distintas fases de las elaboraciones hasta que la ejecución de su ejercicio lograse cumplir con los exigentes tiempos y requisitos del Campeonato.

El día de la competición Roberto no estará solo. Un grupo de sus compañeros de Down Vigo viajará a Foz en un autobús que Delikia ha dispuesto gratuitamente.

La próxima cita en Vigo

El próximo 16 de mayo se celebrará en la sede Afundación de Vigo el Campeonato Nacional de Baristas, organizado por el Fórum Cultural del Café. Durante esta cita, que durará varias jornadas, habrá diversas especialidades entre las que destaca ‘Barista Down’, con participación activa de varios participantes de Down Vigo.