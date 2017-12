Los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas: "Te puede pasar a ti"

Carlos tiene 30 años y lleva más de dos en la cárcel por haberse puesto al volante ebrio y sufrir un accidente en el que perdió la vida su amigo y casi mató a otras dos personas. Hoy, desde la prisión de Murcia, conciencia en un vídeo a los jóvenes para que no arriesguen su seguridad y la de los demás.

Así se presenta Carlos en el vídeo que la Fundación Abertis ha incluido en su campaña SumatuLuz y que en la madrugada del sábado al domingo, a las 2.30 horas, cuando los jóvenes se divertían en las discotecas Cocoa de Mataró (Barcelona) y Ghetto de Las Rozas (Madrid), se proyectó una vez apagadas las luces de las dos salas de fiestas.

Un vídeo en el que Carlos, que ha querido de forma voluntaria prestarse a esta campaña, se enfrenta a la cámara para confesar que casi mató a dos personas, que mató a su amigo, que perdió el trabajo y a su mujer y que hoy paga con la cárcel las consecuencias de haberse puesto al volante cuando estaba ebrio.

El pasado fin de semana miles de personas llenaban la pista de varias discotecas hasta que pasó esto... ¿Todavía no lo has visto? https://t.co/0ssYzdyjYH #SumaTuLuz pic.twitter.com/NbaXfgk8r7 — Ministerio Interior (@interiorgob) 20 de diciembre de 2017

"Piensas que controlas, que solo son un par de copas, pero te puede pasar a ti". "No quiero cortarte el rollo -les dice a los jóvenes a través de la pantalla-, pero "si esto sirve para salvar tu vida o las de otras personas, habrá merecido la pena".

El vídeo ha sido presentado hoy por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Fundación Abertis, Sergi Loughney, y se difundirá en las redes sociales para que también otras salas de fiestas puedan recogerlo y proyectarlo como hicieron las dos discotecas citadas.

Durante el acto, el responsable de Abertis recordó las acciones de su fundación dirigidas especialmente a evitar la muerte en accidente de los niños (500.000 mueren al año en el mundo) y las enfocadas en España a los jóvenes, para que sepan que no son "Superman" y "la luz se puede apagar".

Abertis ya lleva a cabo desde hace tiempo campañas de concienciación a la salida de las discotecas, donde chicos accidentados que han quedado en sillas de ruedas trasmiten a los jóvenes mensajes para prevenir los siniestros en carretera.

En su intervención, Zoido, acompañado del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha agradecido la iniciativa porque una de las prioridades del Gobierno es atajar el consumo de alcohol y drogas al volante, que en estas fiestas navideñas es más habitual, por lo que la semana pasada se llegaron a realizar 20.000 controles diarios a los conductores.

Pese a que habrá gente que considere duro el mensaje de la campaña, Zoido ha insistido en que los jóvenes deben elegir entre seguridad y riesgo y conocer las "gravísimas consecuencias" que puede tener optar por lo segundo.

Ha recordado los últimos datos del Instituto Nacional de Toxicología, que reflejan que el 43 por ciento de los conductores fallecidos en accidente el pasado año había consumido alcohol, otras drogas o psicotrópicos, así como el 33 % de los peatones muertos atropellados.

Zoido ha apostado por "cero alcohol y cero drogas" al volante, por el uso del transporte público (no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el Metro esté abierto toda la noche los fines de semana porque no es su competencia) y por que cada vez uno de la pandilla no beba para poder conducir.