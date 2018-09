The Posies, concierto en Galicia: ¿Y tú me quieres contar qué fue el grunge?

A comienzos de los 90 (ya hemos tocado este tema en estos "Papeles del Rock") surgió desde la ciudad americana de Seattle un fenómeno innovador, rompedor, que trajo al mundo del rock una nueva estética, una nueva actitud e incluso una nueva filosofía que desde no pocos púlpitos del periodismo musical se comparó por su impacto al estallido del punk rock en torno a los años 1976-77. El grunge, esa denominación bajo la cual se elevó a la categoría de líderes de toda una revolución en el rock a Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice In Chains, Mudhoney, Screaming Trees y algunas formaciones más que provenían de la ciudad del extremo noroeste de los Estados Unidos. En aquel momento, apenas se tuvo en cuenta ni se valoró a un grupo que dentro de pocos días estará tocando en Galicia, más concretamente en Pontevedra (6 de octubre, concierto matinal en el Teatro Principal) y Lugo (6 de octubre, concierto nocturno en la sala Clavicémbalo) y que en la actualidad es toda una leyenda dentro del rock alternativo americano, que venía de Seattle y que en gran medida hizo de avanzadilla de lo que después fue todo el fenómeno grunge.

Hablamos obviamente de The Posies, que además en esta gira en la que celebran el 30 aniversario de su formación en la lluviosa y brumosa Seattle y se presentan en nuestros escenarios con el line-up que grabó el que es considerado unánimemente su clásico de clásicos, el celebérrimo "Frosting On The Beater" de 1993, es decir, Jon Auer, Ken Stringfellow, Mike Musburger y Dave Fox.

Sintetizar 30 años de trayectoria de una banda como The Posies en el espacio del que disponemos sería una quimera, aunque a la hora de comentar esta nueva visita del grupo a Galicia al menos creo que es oportuno señalar algunos puntos relevantes de su biografía. Se adelantaron discográficamente hablando, como hemos señalado en la entradilla de este artículo, a todo el grunge, pues la edición de su mítico primer álbum "Failure" se remonta a 1988. Este disco, editado de manera independiente, como muchas veces ha sucedido, tuvo una repercusión limitada en cuanto a ventas y su difusión no pudo ir por razones obvias mucho más allá de los canales underground de la música alternativa en Estados Unidos.

Pero en aquellos años, en lo que quizá fue la última época dorada de la gran industria del disco, aún habia cazatalentos a los que les gustaba husmear en los pequeños clubes y escuchar programas de radio de pequeñas emisoras locales para descubrir nuevos talentos, y esto fue lo que sucedió con The Posies, su segundo álbum editado en 1990, "Dear 23", aparecía en todas las tiendas bajo una etiqueta filial de Geffen Records, el todopoderoso sello que había quintuplicado en solo dos años sus ingresos merced al bombazo que significó la edición en la compañía madre del mítico debut de Guns N' Roses "Apetite For Destruction". Ahora que lo pienso... ¿habrá imaginado alguna vez Ken Stringfellow que debe gran parte de su éxito a Axl Rose y Slash?

A partir de ahí, con el viento a favor por la explosión del grunge y por el excelente trabajo que hicieron en el ya mencionado tercer álbum que les lanzó al estrellato, "Frosting On The Beater", todo empezó a ir rodado para The Posies. Su single "Dream All Day" disfrutó de un notable éxito en EEUU, fue ampliamente programado por la MTV y las radios alternativas, convirtiéndose en su mayor éxito (número 4 en la lista Modern Rock Tracks de la revista Billboard), lo que lleva a la banda a una extensa gira por los EEUU, Europa y Japón. Ahí es cuando The Posies se convierten en leyenda. Leyenda que se engrandeció aún más con la edición de otro de los álbumes considerados clave en su trayectoria musical, "Amazing Disgrace", puesto a la venta en 1996.

El resto de la historia no por conocida deja de ser similar a la que vive cualquier grupo de rock que conoce el éxito multitudinario, las presiones que conlleva ese éxito y el choque de egos cuando la diferencia entre que el single de un disco aparezca firmado por uno u otro compositor puede significar una diferencia de entre dos o tres millones de ganancia individual neta por derechos de autor o de lucro cesante. The Posies no fueron una excepción y a finales de los 90, las tensiones acumuladas estallan. A partir de 1999, el grupo queda en estado de letargo mientras cada uno de ellos trabaja en diversos proyectos, en el caso de John y Ken, proyectos en solitario. Como una broma macabra del destino, "Touched", el largamente trabajado y elaborado disco de Ken Stringfellow, fue lanzado internacionalmente a la venta... el 11 de septiembre de 2001. Entiendo que es obvio señalar que el disco obtuvo unas ventas simplemente testimoniales. Por su parte, Jon Auer formó una banda propia, conocida como Jon Auer Band o Jon Auer Experience. Lanzó un par de EPs y comenzó a trabajar en un álbum de larga duración, que se lanzaría en 2006 como "Songs from the Year of Our Demise".

Significativo resulta que en esos años sin embargo la industria volviera la mirada a The Posies, y en el 2000, Geffen editase un pack de cuatro CD´s compuesto casi en su totalidad de demos inéditas, descartes y pistas en vivo de diferentes épocas de toda la carrera de los de Seattle. Sacado en su mayoría para satisfacer a los fanáticos, "At Last" mostró muchas facetas de la banda que nunca antes se habían conocido y sus más que importantes ventas demostró que el grupo había dejado una huella mucho más profunda de lo que seguramente ellos mismos imaginaban. Al hilo de esto no resulta chocante que poco tiempo después lograse una notable repercusión el recopilatorio "Dream All Day: The Best of the Posies", una recopilación con canciones de los años más importantes de la banda y algunas caras b de singles, rarezas y covers.

Tras reuniones, separaciones temporales y nuevas reuniones, desde entonces The Posies han continuado una carrera que con independencia de su mayor o menor fortuna comercial se ha caracterizado por una intensa actividad en directo, siendo habituales de los escenarios de nuestro país. Su último trabajo de estudio fue editado en 2016 bajo el título de "Solid States", que siguió a su trabajo de 2010 "Blood/Candy".

Al margen de los conciertos de Lugo y Pontevedra, The Posies abrieron su gira el pasado sábado en Barcelona, y cuando estén ustedes leyendo estas líneas estarán ya en sus camerinos afinando las guitarras, calentando la voz y listos para probar sonido en su concierto de Zaragoza. Posteriormente les espera el 1 de octubre Córdoba; el 2 de octubre, Cádiz; el 3 de octubre, Granada; el 4 de octubre, Valencia; el 5, Madrid; y el 7, Azpeitia.

The Posies es un grupo de los llamados "de culto", pero que en lugar de refugiarse en esa categoría y ofrecer shows cortos, de mero cumplimiento y de mera justificación para cobrar una entrada (si, no lo duden, me estoy acordando y me estoy refiriendo a Van Morrison) son una banda que no ha olvidado que el rock nace, crece, respira, se reproduce y se disfruta, a pesar de todo, en esos interminables viajes en furgoneta de ciudad en ciudad, bebiendo como si fuera el maná esa cerveza templada que sabe a gloria tras dos horas de sudar la camiseta encima del escenario y viendo amanecer al salir del último rock-bar de la ciudad antes de meterse de nuevo en la furgoneta y devorar kilómetros hasta el próximo concierto.

The Posies son de esa clase de músicos. Y estoy absolutamente convencido que ya conocen los maravillosos amaneceres que se pueden contemplar en Galicia, en especial si se tiene la suerte de poder mirar desde Finisterre la inmensidad del océano Atlántico que separa nuestra piel de toro de su Seattle natal.